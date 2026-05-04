Семейството зад най-известния телефон плаща $8 млрд. наследствен данък

Това е най-големият семеен бизнес в Южна Корея

Семейството, което стои зад южнокорейския гигант Samsung, плаща данък върху наследството в размер на 8 млрд. долара, което е най-голямото подобно споразумение в историята на страната, пише BBC.

Наследствен данък

Председателят Ий Дже-йонг и други членове на семейството, включително майка му Хонг Ра-хи и сестрите му Ий Бу-джин и Ий Со-хюн, са платили сумата на шест вноски през последните пет години.

Законопроектът е обвързан с наследството, оставено от покойния председател на фирмата Ий Кун-хи , който почина през октомври 2020 г.

Samsung е най-големият семеен бизнес, с дейност, обхващаща електроника, тежка промишленост, строителство и финансови услуги. Лий Кун-хи остави богатство от 26 трилиона вона, включително акции, имоти и колекции от произведения на изкуството.

По онова време семейството заяви, че „плащането на данъци е естествено задължение на гражданите“.

Samsung потвърди в неделя, че е извършено последното плащане, отбелязвайки, че сумата е еквивалентна на приблизително един и половина пъти общите приходи от данък наследство на страната за 2024 г.

При 50% данък върху наследството в Южна Корея е сред най-високите в света.

Инвеститорите следяха внимателно действията по данъчния закон, тъй като това би могло да повлияе на способността на семейство Лий да запази контрола над Samsung.

Част от наследството на Лий Кун-хи, включително колекцията му от произведения на изкуството от Пабло Пикасо и Салвадор Дали, беше дарена на Националния музей на Корея и други културни организации.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, семейство Лий има общо нетно богатство от над 45 милиарда долара.

Богатството им се е увеличило повече от два пъти през последната година, тъй като търсенето на компютърни чипове от световната индустрия за изкуствен интелект (ИИ) е спомогнало за покачване на стойността на Samsung Electronics на фондовия пазар.

Samsung Group е основана през 1938 г. от Лий Бюнг-чул, дядото на Лий Дже-йонг, който сега ръководи компанията.