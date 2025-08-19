Световен скок на цената на маслото с 47%, в България стига 36 лв. за кг.

Към ноември миналата година увеличението на маслото, произведено в Европа отбеляза 83% ръст

Цената на маслото в Нова Зеландия се превърна в една от най-обсъжданите теми в страната. Поскъпването вече предизвиква недоволство сред потребителите, а политиците си разменят обвинения. Нова Зеландия отговаря за половината от световния износ на масло като за една година цената се е повишила с 46,5%. Това, според Bloomberg, може да се разглежда като национална криза.

Проблемът е толкова сериозен, че главният изпълнителен директор на млечния гигант Fonterra, Майлс Хърел, бе извикан на срещи с правителството и опозицията. След разговорите, министърът на финансите Никола Уилис намекна, че част от отговорността се крие не във Fonterra, а в самите супермаркети.

Цените

По данни на Stats NZ, цената на маслото е скочила с 46,5% само за една година и е над 120% по-висока в сравнение с преди десетилетие. Днес средният блок от 500 грама струва 8,60 новозеландски долара, а някои марки надхвърлят 10 долара.

Защо е толкова скъпо?

Решение с „магическа пръчка“ няма. Цените се влияят от няколко фактора:

Износът

95% от млечните продукти на Нова Зеландия се продават в чужбина. Ограниченото вътрешно предлагане и високото глобално търсене тласкат цените нагоре – не само за маслото, но и за месото и млякото.

Разходите по веригата

Фермерите получават рекордни цени за продукцията си, но и техните разходи растат. Това означава, че високата цена не е чиста печалба.

Структурата на пазара

Години наред два основни производители (Fonterra и Goodman Fielder) и два големи търговеца (Foodstuffs и Woolworths) доминираха сектора. Липсата на конкуренция винаги е поставяла под съмнение реалността на ценовите маржове.

Цените в България

У нас цената на маслото също расте. Ръстът на цената на маслото от 250 грама е с 34% за 1 година. Това показват данните на сайта foodprice, който е под шапката на Министерството на икономиката. Ако преди 12 месеца сме купували тази разфасовка масло за 6,82 лв. сега средната му цена е 9.10 лв. Така килограмът скача до над 36 лева.

В началото на годината съобщихме, че към ноември миналата година увеличението на маслото, произведено в Европа отбеляза 83% ръст. Пред януари наша проверка показа, че цените в търговската мрежа са много различни

Цените на пакет масло от 250 грама варират сериозно в различните физически и онлайн магазини. За едно и също масло разликата в цената варира с между 2 и 5 лв. в зависимост от магазина. Средната цена на масовите масла върви между 8 и 10 лв. за пакет 250 грама, което означава, че килограмът стига до 40 лв.

