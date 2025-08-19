Най-известната фирма за фотографски материали е пред фалит

Приходите са спаднали на годишна база

Американският производител на фотоапарати Eastman Kodak предупреди, че може да се наложи да обяви несъстоятелност след 133 години поради дългове.

133-годишната компанията Eastman Kodak попадна в заглавията на новините по целия свят, след като заяви пред инвеститорите, че краят й наближава, съобщава CNN . В тримесечния си доклад, публикуван тази седмица, Kodak заяви, че не разполага с „осигурено финансиране или налична ликвидност“, за да изплати около 500 милиона долара предстоящи задължения.

Но това е официално оповестяване на опасения за „действащо предприятие“, които компанията е била задължена да разкрие поради правилата за финансово отчитане. Компанията е уверена, че ще може да изплати част от дълга и да рефинансира останалата част.

Снимка: Getty Images

Приходите на Kodak са спаднали с 1% на годишна база до 263 милиона долара през второто тримесечие, докато нетната печалба е спаднала с 12% до 51 милиона долара. Миналата година компанията е приключила второто тримесечие с нетна печалба от 26 милиона долара, но тази година със загуба в същия размер, която анализаторите отдават на сдържаното потребление в САЩ и Европа и общата несигурност.

Главният изпълнителен директор Джим Континенза оцени, че операциите са в съответствие с дългосрочните планове на компанията, въпреки трудната бизнес среда.

От пионер на фотографията до фармацевт

Основателят на компанията, която оформи историята на фотографията, е Джордж Ийстман. През 1880 г. той изобретява нов процес за производство на сухи пластини, ключово оборудване за аналогови фотоапарати, и основава Eastman Dry Plate Company. През 1888 г. той продава първия фотоапарат Kodak за 25 долара, а през 1892 г. преименува компанията на Eastman Kodak Company. Тя се нарича така и до днес.

В продължение на един век Kodak процъфтява благодарение на продажбите на фотоапарати и филми за аналогови камери. Според The Economist, през 70-те години на миналия век компанията е контролирала 90% от пазара на филми и 85% от пазара на фотоапарати в Съединените щати. В разцвета си компанията е наемала около 145 000 души.

Kodak обаче не успя да се справи с вълната на дигиталните технологии и през 2012 г. се озова в процедура по обявяване в несъстоятелност по Глава 11. Когато подаде заявление, компанията имаше 100 000 кредитори и дългове на обща стойност 6,75 милиарда долара, според CNN. След това никога не успя да се върне на правилния път.

През 2020 г. Kodak получи заем от 765 милиона долара от правителството на САЩ, за да създаде подразделение за фармацевтични съставки. Поради нередности и съмнения за търговия с вътрешна информация обаче, заемът не беше отпуснат. Миналата година компанията обяви изграждането на фабрика за фармацевтични съставки в САЩ. Очаква се тя да започне да функционира тази година. Kodak наскоро обяви, че планира да разшири тази част от бизнеса.

