Френски ски курорт затваря за постоянно, защото няма достатъчно сняг

Глобалното затопляне е съкратило ски сезона до няколко седмици и не е рентабилно съоръженията да работят

Зимата наближава. А за поредния ски курорт във Франция това означава да се изправи пред реалността, че няма достатъчно сняг, за да продължи да работи, пише CNN.

Градчето Ла Самбюи, в което се намира семейна ски дестинация в близост до Монблан във Френските Алпи, е решило да демонтира ски лифтовете си, тъй като глобалното затопляне е съкратило ски сезона до няколко седмици, което означава, че вече не е рентабилно да се поддържат в експлоатация.

"Преди имахме сняг практически от 1 декември до 30 март", казва кметът на Ла Самбюй Жак Далекс пред CNN.

Миналата зима обаче е имало само "четири седмици сняг и дори тогава не е имало много сняг", допълва той. Това означава, че "много бързо по пистите се появиха камъни и скали".

Далекс заяви, че курортът е имал възможност да работи по-малко от пет седмици през януари и февруари и е претърпял годишна оперативна загуба в размер на около 500 000 евро. Само поддържането на лифтовете струва 80 000 евро годишно.

Ла Самбуй не е огромен курорт, само с три лифта и няколко писти, достигащи до максимална височина от 1850 метра.

Но с редица писти от "черни" за експерти до "зелени" за начинаещи и сравнително евтини ски карти, той е популярен сред семействата, които търсят по-непринудено преживяване в Алпите, отколкото предлагат по-големите дестинации на по-голяма надморска височина.

Това лято, когато настъпи критичното време за планиране на зимния сезон, общинският съвет на Ла Самбюй взе решение да закрие курорта, който управлява от 2016 г. насам. Макар че ски инфраструктурата му трябва да бъде демонтирана възможно най-скоро, градчето все още може да привлича посетители.

Далекс заяви, че курортът, който се рекламира и като дестинация за летен туризъм и разходки на открито, ще се превърне в място за "откриване и опазване на природата, разходки и спорт, ако е възможно".

На уебсайта на La Sambuy вече има съобщение, че ски курортът е "окончателно затворен" на 10 септември след решението на градския съвет. "Благодаря на всички за този последен летен сезон 2023 г. и за всички прекрасни години, прекарани до вас", се казва в него.

La Sambuy не е единственият френски ски курорт, който е изправен пред срив. Миналата година Сен-Фирмин, друга малка алпийска ски дестинация, реши да премахне своя ски лифт, след като зимният сезон се съкрати от месеци на седмици - ситуация, за която също се обвинява изменението на климата.

Френската екологична група Mountain Wilderness твърди, че от 2001 г. насам е демонтирала 22 ски лифта във Франция, и изчислява, че все още има 106 изоставени ски лифта на 59 места в страната.

Според доклад, публикуван през август от научното списание Nature Climate Change, 53 % от изследваните 2234 ски курорта в Европа вероятно ще изпитат "много висок риск от снабдяване със сняг" при глобално затопляне с 2 градуса по Целзий (3,6 по Фаренхайт) над прединдустриалните нива, без да се използва изкуствен сняг.

В доклад, публикуван през януари в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences, се посочва, че има "значителна вероятност" глобалното повишаване на температурата да премине този праг от 2 градуса по Целзий до средата на века.

Далекс от La Sambuy заяви, че "всички зимни спортни курорти във Франция са засегнати от глобалното затопляне", особено тези, които се намират на средна планинска височина между 1000 и 1500 метра.

Тази година сдружение, наречено "Всички заедно за Ла Самбю" (Tous Ensemble Pour La Sambuy), стартира петиция, в която се настоява курортът, не само той, но и други, да останат отворени, като се възприеме нов, по-"траен" модел - най-вече като се пусне в действие седалковият лифт през лятото, който да изкачва посетителите в планината.

Петицията е събрала повече от 1900 подписа и според Кристиан Бейли, председател на асоциацията, групата предприема правни действия, за да промени решението на градския съвет.

Той заяви, че затварянето е "вредно" за местния град и територия, като добави, че ски курортът е "социален елемент на нашия малък град със 7500 жители".

Далекс казва, че причината за затварянето е ясна. Той каза, че "глобалното затопляне очевидно е в ход" и се случва "дори по-бързо, отколкото учените прогнозираха". Според него функционирането на ски курортите става все по-трудно, като много от тях са "принудени да се адаптират" към новия климат.