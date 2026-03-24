Френската ядрена енергия помага за защита на цените на ток в Европа от шок

Франция е на път да постигне най-високото си ниво на производство на ядрена енергия през март от 2019 г. насам, което помага за подкрепа на пазарите на ток в цяла Европа на фона на ценовия енергиен шок, причинен от войната в Близкия изток, съобщава Блумбърг.



Френските реактори работят по-стабилно, което им позволява почти да удвоят износа си на електроенергия в сравнение с миналата година, според данни на френския мрежови оператор RTE, цитиран от БНР.



Европа е изправена пред рязък скок в цените на едро на електроенергията, обусловен от зависимостта си от внос на енергийни суровини, който беше прекъснат от войната на САЩ и Израел срещу Иран. Цените на европейския природен газ се повишиха рязко, тъй като конфликтът засегна ключова енергийна инфраструктура и маршрути за доставки. Правителствата са все по-загрижени за въздействието върху домакинствата и бизнеса, тъй като по-високите разходи се отразяват на икономиката.

"Френската ядрена енергетика работи извънредно - тя не само компенсира много висок дял от вътрешното потребление на електроенергия, но и покрива доста голямо търсене от съседните пазари, които имат много по-високи цени на ток. Френският ядрен парк, заедно с нарастващия капацитет за възобновяеми енергийни източници на всички европейски енергийни пазари, ефективно предпазва цените от по-нататъшно покачване на фона на реалните опасения за доставките на газ", посочи Флорънс Шмит, енергиен стратег в Rabobank.

Мощността на френската ядрена генерация е средно над 44 гигавата през март досега, като е на път да достигне най-високото си ниво за месеца от 2019 г. Междувременно износът е средно около 11,5 гигавата за март досега, според данни на RTE.



Франция е една от малкото европейски страни с голям ядрен парк, след като други, като Германия, затвориха реакторите си. Това помогна за поддържането на по-ниски цени на електроенергията във Франция, отколкото на съседните пазари, като същевременно направи страната ключов доставчик, когато регионалната система изпита дефицит.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN