Формула 1 - пистата за милиони

Ето кои са най-богатите пилоти в историята на този спорт

Не е тайна, че пилотите от Формула 1 получават огромни заплати. Голяма част от тях често се нареждат сред най-добре платените спортисти в света. Благодарение на нарастващата популярност на Формула 1, звездите от този спорт са натрупали значителни състояния. Ето кои са петимата най-богати в историята:

Ники Лауда

Андреас Николаос Лауда е истинска знаменитост в моторните спортове. Австрийският пилот е част от Формула 1 от 1971 г. до 1979 г. и от 1982 г. до 1985 г. На сметката си има три световни титли, а към момента на пенсионирането си – държи рекорда за най-много подиуми (54). Печели печели 25 Гран При в рамките на 13 сезона и остава единственият пилот, завоювал световната титла при пилотите както с Ферари, така и с Макларън. Смятан за един от най-великите във Формула 1 за всички времена, той играе ключова роля в шампионските кампании на Мерцедес в началото на века, подкрепяйки Люис Хамилтън и Нико Розберг. Извън пистата Ники Лауда е дълбоко ангажиран в авиационната индустрия, основавайки и управлявайки три авиокомпании. Макар че си отива от този свят през 2019 г., заради проблемите с бъбреците, оставя състояние от общо $254 млн.

Ако отидете във Финландия и изречете думата Формула 1, местните със сигурност ще ви засипят с истории за своя сънародник Кими Райконен. Той е двукратен вицешампион с Макларън - от 2003 г. и 2005 г. Дебютът му на пистата идва през 2001 г. със Заубер. През 2006 г. напуска Макларън и се присъединява към тима на Ферари, замествайки отказалият се 7-кратен световен шампион Михаел Шумахер. С новия си отбор печели първото си състезание за Голямата награда на Австралия през 2007 г., като тръгва и от първа позиция на старта. Сезон 2007 се очертава доста добър за Райконен като той печели 5 състезания и след последното става шампион само с една точка пред новодошлия тогава пилот на Макларън Люис Хамилтън. След пауза от няколко години по рали трасетата, отново е част от Формула 1 от 2013 г. с тима на Лотус. Краят на дългата му и забележителна кариера идва през 2021 г. Известен с небрежния си подход към състезанията, Райконен си остава любимец на феновете и напуска спорта като един от най-опитните пилоти в неговата история. Това му носи и доста средства в банковата сметка - общо $254 млн.





Фернандо Алонсо

Роден в Овиедо през 1981 г., Фернандо Алонсо започва да се занимава със автомобилни състезания още на 3-годишна възраст. За първи път испанецът се появява във Формула 1 през 2001 г. с екипа на Минарди, а след това преминава в редиците на Рено. Има период и в Макларън, а от 2010 до 2014 г. е част от отбора на Ферари. Завръща се в Мерцедес през 2015 г., където остава четири години. От 2023 г. до момента е част от Астън Мартин, като договорът му изтича в края на тази година. В кариерата си има общо 425 старта, като може да се похвали с 32 победи. Има общо 106 подиума и на два пъти печели златото - през 2005 г. и 2006 г., превръщайки се тогава в най-младия, ставал двукратен световен шампион. В момента той е на 44 години и продължава да се състезава на най-високо ниво, което му носи и приходи от общо $264 млн.

Една от гордостите на спортна Великобритания със сигурност се казва Люис Хамилтън. Появява се на този свят през 1985 г. в Стивънидж и вече повече от две десетилетия диктува модата във Формула 1. Хамилтън достига до рекордните седем титли от Световния шампионат (б.а. - от 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 г.), наравно с легендата Михаел Шумахер, а освен това и държи рекордите за най-много победи (105), пол позиции (104) и подиуми (202). За първи път излиза с болида на Макларън през 2007 г., като първата му победа идва същата година в Гран При на Канада. Остава в редиците на първия си отбор до 2013 г., когато се мести в тима на Мерцедес с договор за над 60 млн. британски лири. Следват многобройни успехи на пистата и шест трофея в следващите седем години. 2025 г. е повратна за Люис, който отваря нова страница в бляскавата си кариера, подписвайки с Ферари и заработвайки по 41 млн. британски лири годишно. Смята се, че към момента разполага с общо $304 млн.

Когато става въпрос за богатство и коли, Михаел Шумахер е ненадминат и еднолично начело в тази класация с общо $790 млн. Това е благодарение на неговата известност и успехите му във Формула 1, където се озовава през 1991 г., впускайки се в състезанието за Гран При на Белгия. Активната му кариера има два периода - от 1991 г. до 2006 г. и след това от 2010 до 2012 г. В тях немският състезател работи с тимове като Джордан, Бенетон, Ферари и Мерцедес. Има общо 306 старта, включително 91 победи и 68 пол позиции. Качва се на подиума 155 пъти и е №1 във Формула 1 рекордните 7 пъти (б.а. - с толкова може да се похвали само Луис Хамилтън) - през 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 г. Последните му пет титли са с отбора на Ферари. 30-годишната кариера на Шумахер оставя траен отпечатък върху моторните спортове като цяло и върху Формула 1 в частност, а влиянието му надхвърля собствената му състезателна кариера. През 2020 г. е избран за Най-влиятелния човек в историята на Формула 1. През 2013 г. претърпява инцидент по време на ски във Френските Алпи, като удря главата си, а през последните години семейството му пази строга поверителност относно състоянието му.