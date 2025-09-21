1 USD
Свят Хамилтън разпродава колекционерски автомобили за милиони долари

Хамилтън разпродава колекционерски автомобили за милиони долари

Свят

bTV Бизнес екип

Колко струва емблематичната колекция?

Като се има предвид, че пилотите от Формула 1 са щедро компенсирани за усилията си на пистата, не е изненада, че някои от тях обичат да инвестират в свои собствени колекции. Такъв пример е ексклузивната колекция автомобили на Люис Хамилтън.

Снимка: Инс

В разговор с репортери в четвъртък на Гран При на Азербайджан, 40-годишният пилот потвърди, че вече не притежава колекцията от лимитирани серии Ferrari, Mercedes и McLaren, струваща милиони паунди, предава The Independent.

„Вече нямам никакви коли“, заявява британецът. „Отървах се от всичките си коли. Напоследък се занимавам повече с изкуство.“

Първата снимка на Хамилтън в червено: Колко спечелиха спонсорите на Ferrari?

Колкто струва колекцията?

Снимка: Instagram/ Luis Hamilton

Пилотът беше известен с това, че често добавя нови модели към колекцията си. А ето и колко струва тя:

Mercedes-AMG One - 2,72 млн. долара

Mercedes Benz AMG G63 6X6 - 615 000 долара

McLaren P1- 1,15 млн. долара

Ferrari LaFerrari Aperta - 2,2 млн. долара

Ferrari LaFerrari - 1,4 млн. долара

1967 Shelby Cobra 427 - 1,15 млн. долара

Pagani Zonda 760LH- 2,2 млн. долара

Mercedes Benz AMG GTR - 189 750 долара

1967 Ford Mustang Shelby GT500 - 150 000 долара

Mercedes Benz Maybach S600- 173 000 долара

Can-Am Maverick X31967 - 8 600 долара

Cadillac Escalade - 76 195 долара

1966 Shelby Cobra 427 - 2.1 млн. долара

Ferrari 599 SA Aperta - 1.6 млн. долара

Mini Cooper - 23,400 долара

Снимка: facebook/ Luis Hamilton

Хамилтън е веган, който през годините е говорил открито по въпросите на околната среда. Той заяви през 2019 г., че се е отървал от част от колекцията си и е преминал към хибридни или електрически модели. Той е продал и частния си самолет.

Отборът на McLaren е оценен на над 3 млрд. паунда чрез продажба на дялове

Снимка: iStock

„Не всеки знае отпечатъка, който нашият спорт има в момента и какво правим, за да се опитаме да го подобрим. Но аз правя много промени в личния си живот“, каза той. „Вече не карам нито една от колите, които притежавам. Карам само моя електрически Mercedes EQC.“, казва той докато все още беше в отбора на Mercedes.

