Хамилтън разпродава колекционерски автомобили за милиони долари

Като се има предвид, че пилотите от Формула 1 са щедро компенсирани за усилията си на пистата, не е изненада, че някои от тях обичат да инвестират в свои собствени колекции. Такъв пример е ексклузивната колекция автомобили на Люис Хамилтън.
В разговор с репортери в четвъртък на Гран При на Азербайджан, 40-годишният пилот потвърди, че вече не притежава колекцията от лимитирани серии Ferrari, Mercedes и McLaren, струваща милиони паунди, предава The Independent.
„Вече нямам никакви коли“, заявява британецът. „Отървах се от всичките си коли. Напоследък се занимавам повече с изкуство.“
Колкто струва колекцията?
Снимка:
Instagram/ Luis Hamilton
Пилотът беше известен с това, че често добавя нови модели към колекцията си. А ето и колко струва тя:
Mercedes-AMG One - 2,72 млн. долара
Mercedes Benz AMG G63 6X6 - 615 000 долара
McLaren P1- 1,15 млн. долара
Ferrari LaFerrari Aperta - 2,2 млн. долара
Ferrari LaFerrari - 1,4 млн. долара
1967 Shelby Cobra 427 - 1,15 млн. долара
Pagani Zonda 760LH- 2,2 млн. долара
Mercedes Benz AMG GTR - 189 750 долара
1967 Ford Mustang Shelby GT500 - 150 000 долара
Mercedes Benz Maybach S600- 173 000 долара
Can-Am Maverick X31967 - 8 600 долара
Cadillac Escalade - 76 195 долара
1966 Shelby Cobra 427 - 2.1 млн. долара
Ferrari 599 SA Aperta - 1.6 млн. долара
Mini Cooper - 23,400 долара
Снимка:
facebook/ Luis Hamilton
Хамилтън е веган, който през годините е говорил открито по въпросите на околната среда. Той заяви през 2019 г., че се е отървал от част от колекцията си и е преминал към хибридни или електрически модели. Той е продал и частния си самолет.
„Не всеки знае отпечатъка, който нашият спорт има в момента и какво правим, за да се опитаме да го подобрим. Но аз правя много промени в личния си живот“, каза той. „Вече не карам нито една от колите, които притежавам. Карам само моя електрически Mercedes EQC.“, казва той докато все още беше в отбора на Mercedes.
