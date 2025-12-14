76 млн. долара награда? Той е най-скъпият пилот във Формула 1

Кой от пилотите тази година е взел бонуси и кой не

Ландо Норис може да е шампионът на пистата, но в надпреварата за финансово превъзходство, данните показват друго. Десетте най-високоплатени пилоти от Формула 1 са спечелили приблизително 363 милиона долара от заплати и бонуси тази година.

Битката за шампионската титла във Формула 1 продължи до последния ден от сезона, но Ландо Норис зае трето място в Гран При на Абу Даби в неделя, побеждавайки съотборника си Оскар Пиастри и настоящия четирикратен шампион Макс Верстапен. Така той си осигури титлата за 2025 г. и бонус от приблизително 10 милиона долара.

Бонусите във Формула 1

Снимка: Lap.bg

Пред Норис е седемкратният шампион от Формула 1 Люис Хамилтън , който постави рекорд в серията със заплата, оценена от Forbes на 70 милиона долара, и добави около 500 000 долара бонуси през първия си сезон с Ferrari след 12 изключително успешни години с Mercedes. Но Верстапен в крайна сметка отново поведе групата от F1 с общо възнаграждение от около 76 милиона долара, включително 65 милиона долара заплата и 11 милиона долара бонуси. 28-годишната холандска суперзвезда вече държи титлата по приходи на пистата четири поредни сезона.

Смята се, че десетте най-високоплатени пилоти от Формула 1 са спечелили 363 милиона долара на пистата този сезон, което е увеличение с 15% спрямо 317 милиона долара през 2024 г. и забележителен скок от 72%, откакто Forbes започна да публикува класацията през 2021 г.

Шарл Льоклер, съотборник на Хамилтън във Ферари, е пети в класацията с очаквана заплата от 30 млн. долара – увеличение спрямо предишните 27 млн., след като подписа нов договор миналата година.

От списъка отпадат Серхио Перес, който загуби мястото си в Ред Бул, и Пиер Гасли, чийто слаб сезон в Алпине го лиши от бонуси. На тяхно място влизат двама нови пилоти. Сред тях е Ланс Строл от Aston Martin, който заема осмо място с очаквани 13,5 млн. долара. Макар резултатите му този сезон да са скромни (16-и с 33 точки), заплатата му е потвърдена от финансовите отчети на отбора, чийто собственик е баща му – милиардерът Лорънс Строл.

Междувременно, Кими Антонели от Мерцедес, който през март стана третият най-млад пилот, дебютирал във Формула 1 на 18 години, 6 месеца и 19 дни, се класира на 10-то място с очаквани приходи от 12,5 милиона долара от обещаващия си дебютен сезон.

Защо заплатите им скачат?

Снимка: Lap.bg

Заплатите на пилотите от Формула 1 растат основно заради две тенденции. Първо, спортът преживява силен финансов бум – повече спонсори и по-големи наградни фондове дават на отборите повече средства. По данни на Forbes десетте отбора са генерирали средно по 430 млн. долара приходи миналия сезон, а средната стойност на един отбор е нараснала до 3,6 млрд. долара тази година, спрямо 1,9 млрд. през 2023 г.

Второ, таванът на разходите, въведен през 2021 г., ограничава бюджетите за разработка и производство на автомобилите до около 170 млн. долара, но заплатите на пилотите не влизат в това ограничение. Така отборите могат да инвестират повече именно в пилоти, за да търсят предимство на пистата.

Въпреки че конкретните заплати рядко се обявяват публично, договорите обикновено са обвързани с представянето. Топ пилотите в големи отбори получават високи гарантирани заплати плюс бонуси за победи и титли, докато по-младите или тези в по-малки отбори взимат по-ниска основна сума, но имат възможност за сериозни бонуси при добри резултати.

1. Макс Верстапен (76 милиона долара)

Заплата: 65 милиона долара | Бонуси: 11 милиона долара

Снимка: Reuters

В сравнение с доминиращите му сезони през 2023 и 2024 г., в които той спечели поне седем от първите десет състезания от Гран При всеки сезон, Верстапен имаше бавен старт на годината, само с две победи в 15 състезания. Но 28-годишната холандска звезда направи яростен набег в последните етапи, печелейки шест от последните девет състезания от Гран При, за да завърши сезона с осем победи, включително финала в неделя в Абу Даби.

2. Люис Хамилтън (70,5 милиона долара)

Заплата: 70 милиона долара | Бонуси: 500 000 долара

Снимка: Reuters

След като Хамилтън обяви миналата година, че напуска Мерцедес след 12 сезона и шест титли от Формула 1, той заяви, че състезанията за Ферари ще бъдат сбъдната детска мечта. Но до ноември 40-годишният англичанин наричаше първия си сезон в червената кола кошмар. Въпреки че Хамилтън завърши на респектиращо шесто място в класирането на пилотите, той не успя да се качи на подиума в нито едно Гран При.

3. Ландо Норис (57,5 милиона долара)

Заплата: 18 милиона долара | Бонуси: 39,5 милиона долара

Снимка: https://www.instagram.com

През април последваха четири големи победи, когато Норис внезапно предизвика Макс Верстапен от Ред Бул, а 26-годишният англичанин доказа тази година, че това не е било случайност, като събра седем победи в Гран При и 18 подиума в 24 състезания, за да запази Верстапен и съотборника си Оскар Пиастре в борбата за титлата при пилотите.

4. Оскар Пиастри (37,5 милиона долара)

Заплата: 10 милиона долара | Бонуси: 27,5 милиона долара

Пиастри прекара сезона в шампионатен дуел с Ландо Норис и въпреки че 24-годишният австралиец в крайна сметка изостана на 13 точки от съотборника си от Макларън и на 11 от покойния титуляр Макс Верстапен, той постигна седем победи в Гран При и 16 подиума, помагайки за спечелването на шампионата при конструкторите през октомври.

5. Шарл Льоклер (30 милиона долара)

Заплата: 30 милиона долара | Бонуси: 0 долара

Тази година беше смесена за Льоклер. От друга страна, 28-годишната звезда на Монако падна до пето място в класирането на пилотите от трето през 2024 г., на фона на разочароващ сезон за Ферари. От друга страна, Льоклер, чийто договор е до 2029 г., обяви годежа си с модела Александра Сен Мльо през ноември и пое още няколко ангажимента, подписвайки спонсорски договори с марките Chivas Regal и Eight Sleep. Той също така стартира линия дрехи, наречена CL16, и креативно студио, наречено Sidequest, за да създава съдържание с марки.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN