Ford и Renault ще произвеждат съвместно електромобили в Европа

Въпреки сътрудничеството, марките ще останат отделни

Американският автомобилостроителен гигант Ford започна партньорство с френския Renault за производство на два достъпни модела електромобили за европейския пазар, съобщиха компаниите, цитирани от ДПА.

Моделите, които ще бъдат под марката Ford, но са разработени съвместно с Renault, ще се произвеждат в завода на френския автомобилостроител в Дуе, Северна Франция. Очаква се първите бройки да излязат на пазара в началото на 2028 г., отбелязвайки началния етап на по-широка производствена офанзива на Ford в Европа.

Двете компании подчертаха, че въпреки сътрудничеството, марките ще останат отделни, предаде БТА.

Наред със споразумението за производство на електромобили, Ford и Renault подписаха меморандум за разбирателство за проучване на възможностите за сътрудничество в областта на леките търговски превозни средства в Европа, включително евентуално съвместна програма за разработка и производство.

Сътрудничеството има за цел да обедини ресурсите на двете групи и да повиши скоростта и ефективността на производството им в условията на нарастваща конкуренция от страна на Китай, заяви главният изпълнителен директор на „Форд“ Джим Фарли при представянето на сътрудничеството в Париж.

Американската компания също така призова ЕС да възприеме прагматичен подход към планираното спиране на продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 година. Потребителите трябва да имат възможност да използват хибридни автомобили по-дълго, вместо да бъдат принудени да преминат към нови технологии, преди да са готови за това, заяви Джим Баумбик, ръководител на Ford за Европа. Той призова за стимули за покупка на електромобили и инфраструктура за зареждане извън градските центрове.

