Отменят известен фестивал заради поведението на посетителите

Японските власти обявиха отменянето на известния фестивал на цъфтящите череши близо до планината Фуджи, като посочиха като причина прекомерния брой туристи и недисциплинираното им поведение. Събитието, което се провежда в парка Аракураяма Сенген повече от десетилетие, привлича ежегодно до 200 000 посетители, привлечени от красивите гледки, сценичните представления и щандовете с местни деликатеси.

Снимка: Getty Images/iStock

Тази година се очакваха рекорден брой туристи, тъй като слабата йена прави дестинацията по-достъпна за чуждестранни посетители. Мярката идва след редица разпоредби, въведени от властите на планината Фуджи за ограничаване на пренаселеността и за справяне с проблемите, свързани с безопасността и замърсяването, предава Еuronews.

Местният съвет заяви, че през последните години са се увеличили задръстванията, смущенията за жителите и замърсяването с отпадъци. Имало е случаи на незаконно проникване в частни имоти, ползване на тоалетни без разрешение и дори дефекация в градини, както съобщава Straits Times. Съобщава се и за ученици, избутвани от тротоарите от туристическите тълпи, което поражда сериозни опасения за безопасността на местните жители.

Кметът на Фуджийошида Шигеру Хориучи отбелязва, че планината Фуджи е не само туристическа атракция, но и начин на живот за града. Той изрази тревога, че красивата природа и спокойният живот на жителите са застрашени от големия поток туристи. Въпреки отмяната на фестивала, градът все още очаква значителен приток на посетители по време на сезона на цъфтежа на черешите, като са въведени мерки за безопасност и хигиена, включително охранители и преносими тоалетни.

През последните години властите се борят с прекомерния туризъм на планината Фуджи. Въведена е входна такса от 4000 йени (около 24,70 евро) за пиковия сезон и ограничение на дневния брой посетители до 4000 души по най-популярната пътека Йошида. Също така бяха предприети мерки за ограничаване на свръхтуризма в съседните градове, като например ограда във Фуджикавагучико, която блокира гледката към планината и предотвратяваше замърсяване и опасно поведение на туристите.

Властите предупреждават, че тези мерки могат да бъдат възстановени, ако броят на туристите отново се увеличи значително, за да се опази безопасността на местните и красотата на природата. Очаква се наблюдателната площадка в парка Аракураяма Сенген да бъде претоварена, като времето за чакане за снимка може да достигне до три часа.

