Хавлиена кърпа за пола и гривна от тиксо: Това са най-странните продукти на Balenciaga

Какви са цените на всички артикули?

Balenciaga често пуска изключително провокативни и противоречиви колекции, които предизвикват дискусии в интернет пространството. Дали това е социален експеримент, или не компанията е превърнала ексцентричността в своя запазена марка.

Ето кои са най- странните продукти, които Balenciaga е пуснала на пазара, цитирани от Preview:

1. Гривна от тиксо

Този аксесоар дебютира като част от колекцията есен/зима 2024 г. на барнда. Масивната гривна напомня на прозрачна самозалепваща се лента, подобна на обикновено тиксо. Моделът обаче запазва брандирането на марката с името „Balenciaga“, изписано в основата му. Това е едно от многото творения в предложенията на Denma през този сезон, които включваха големи размери, рециклирани модели и прозрачна лента, увита около ризи и якета по поръчка. Цената е 3,300 долара.

2. Хавлия като пола

Хавлиената пола е част от колекцията пролет 2024 г. Достигайки буквално нива на свеж вид „след баня“, унисекс творението е изработено от 100% хавлиен памучен плат. За разлика от обичайните готови хавлиени кърпи, версията на Balenciaga включва две копчета и регулируем колан за допълнителна защита срещу неизправности в гардероба. Цената е 925 долара.

3. Торба за боклук като чанта

Кой би предположил, че ежедневните задачи могат да бъдат висша мода? Balenciaga със сигурност запази репутацията си на съмнителни модели с много обсъжданата Trash Bag от колекцията есен/зима 2022 - обемна чанта с връзки, която изглежда сякаш е извадена от шкаф. Но външният вид може да заблуждава, тъй като голямата чанта не е съвсем подходяща за супермаркет - тя е изработена от лъскава телешка кожа и струва колосалната цена от 2,984 долара.

4. Crocs Heel

Любителите на Crocs могат да потвърдят удобството на обувките slip-on, но носенето им за по-официални поводи може да предизвика известно недоумение. Макар че вероятно ще предизвика същото объркване, токчето Crocs най-малкото ще предложи увеличение на височината. Сътрудничеството пролет/лято 2022 между луксозния лейбъл и американската марка обувки представя същия силует на гумената обувка, сега с добавен стилет ток.

5. Плик от чипс

Време е за лека закуска, но направете я модерна. Balenciaga са превърнали любимото си лакомство за нездравословна храна в най-странната торбичка с Chips Bag . Лъскавата торбичка с цип от телешка кожа се предлага в разнообразие от „вкусове“ – просто очаквайте известно разочарование, когато съдържанието всъщност не е чипс. Този плик струва 2,050 долара.

