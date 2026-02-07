BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1794 BGN
Петрол
66.89 $/барел
Bitcoin
$70,160.7
Последвайте ни
1 USD
1.1794 BGN
Петрол
66.89 $/барел
Bitcoin
$70,160.7
Свят Нови железопътни връзки ще свържат тези европейски градове през 2026 г.

Нови железопътни връзки ще свържат тези европейски градове през 2026 г.

bTV Бизнес екип

През 2026 г. ще бъдат пуснати пет нови маршрута

Ренесансът на европейската железопътна мрежа продължава с въвеждането на пет нови влака през 2026 г. От скандинавски спален вагон до по-малко известни шотландски градски връзки, тези маршрути вече са потвърдени или планирани за следващата година, предава Еuronews.

Очаква се пътуването с влак в Европа да получи значителен стимул през 2026 г. Според проучване сред 11 000 души, поръчано от производителя на железопътни превозни средства Hitachi Rail, една трета от анкетираните планират да пътуват повече с влак през следващите 12 месеца. В рамките на следващите пет години този дял се очаква да нарасне до 40% в различните страни и до 49% в отделни градове.

За любителите на железопътния транспорт е добра новина, че през 2026 г. ще бъдат пуснати пет нови маршрута. Сред тях са възроден спален вагон между Париж и Берлин и чисто нова дневна връзка между Прага и Копенхаген.

European Sleeper ще възобнови линията ПарижБерлин. Миналата година австрийският железопътен оператор ÖBB обяви, че нощните влакове между Париж, Виена и Берлин ще бъдат спрени, след като френското правителство оттегли финансирането. European Sleeper обаче ще поеме маршрута, като първият влак е планиран за 26 март 2026 г. Услугата ще се изпълнява три пъти седмично и ще спира в Хамбург от 13 юли, улеснявайки връзките към Скандинавия.

Подписваме договора за частните влакове

Освен това трансграничните връзки между Франция и Германия ще се засилят чрез нов високоскоростен маршрут ПарижМюнхен, който трябва да стартира в края на 2026 г. Високоскоростният влак ще се обслужва от Deutsche Bahn и SNCF, като се очаква услугата да бъде по-бърза и по-честа от съществуващите дневни линии.

Други нови маршрути включват дневната връзка ПрагаКопенхаген през Берлин, стартираща на 1 май, с продължителност около седем часа между Копенхаген и Берлин и 11 часа до Прага. Влакът ComfortJet ще предлага ресторант, Wi-Fi, места за велосипеди, детско кино и асансьори за инвалидни колички. Директните влакове БудапещаБелград също се очаква да се възобновят през февруари 2026 г., а нова услуга Lumo ще свързва Лондон с шотландския град Стърлинг, с спирки в Локърби, Карлайл, Престън и Нънитън.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата