Нови железопътни връзки ще свържат тези европейски градове през 2026 г.

През 2026 г. ще бъдат пуснати пет нови маршрута

Ренесансът на европейската железопътна мрежа продължава с въвеждането на пет нови влака през 2026 г. От скандинавски спален вагон до по-малко известни шотландски градски връзки, тези маршрути вече са потвърдени или планирани за следващата година, предава Еuronews.

Очаква се пътуването с влак в Европа да получи значителен стимул през 2026 г. Според проучване сред 11 000 души, поръчано от производителя на железопътни превозни средства Hitachi Rail, една трета от анкетираните планират да пътуват повече с влак през следващите 12 месеца. В рамките на следващите пет години този дял се очаква да нарасне до 40% в различните страни и до 49% в отделни градове.

За любителите на железопътния транспорт е добра новина, че през 2026 г. ще бъдат пуснати пет нови маршрута. Сред тях са възроден спален вагон между Париж и Берлин и чисто нова дневна връзка между Прага и Копенхаген.

European Sleeper ще възобнови линията Париж–Берлин. Миналата година австрийският железопътен оператор ÖBB обяви, че нощните влакове между Париж, Виена и Берлин ще бъдат спрени, след като френското правителство оттегли финансирането. European Sleeper обаче ще поеме маршрута, като първият влак е планиран за 26 март 2026 г. Услугата ще се изпълнява три пъти седмично и ще спира в Хамбург от 13 юли, улеснявайки връзките към Скандинавия.

Освен това трансграничните връзки между Франция и Германия ще се засилят чрез нов високоскоростен маршрут Париж–Мюнхен, който трябва да стартира в края на 2026 г. Високоскоростният влак ще се обслужва от Deutsche Bahn и SNCF, като се очаква услугата да бъде по-бърза и по-честа от съществуващите дневни линии.

Други нови маршрути включват дневната връзка Прага–Копенхаген през Берлин, стартираща на 1 май, с продължителност около седем часа между Копенхаген и Берлин и 11 часа до Прага. Влакът ComfortJet ще предлага ресторант, Wi-Fi, места за велосипеди, детско кино и асансьори за инвалидни колички. Директните влакове Будапеща–Белград също се очаква да се възобновят през февруари 2026 г., а нова услуга Lumo ще свързва Лондон с шотландския град Стърлинг, с спирки в Локърби, Карлайл, Престън и Нънитън.

