Кредитни измами в САЩ разклащат финансовите пазари

Как се отрази сривът на индекса S&P 500?

Регионалните банки в САЩ са изправени пред сериозни сътресения, след като бяха разкрити измами с кредити, отпуснати на фондове, инвестиращи в проблемни търговски ипотеки. Това предизвика рязък спад в цените на акциите им и увеличи притесненията относно качеството на банковите кредитни портфейли, цитира БТА. Банки като "Зайънс Банк" и "Уестърн Алайънс Банк" обявиха, че са били измамени от кредитополучатели, които не са осигурили необходимите обезпечения. Последвалият спад на техните акции – с над 10% – доведе до понижение и при други регионални банки, както и до най-големия дневен спад на индекса KBW Regional Banking от месеци насам.

Снимка: iStock

Инвеститорите реагираха с разпродажби, въпреки че мащабът на проблема още не е напълно ясен. Подобно поведение бе наблюдавано и по време на банковата криза през 2023 г., когато "Силикон Вели Банк" фалира внезапно. Регионалният срив се отрази и на широкия индекс S&P 500, който спадна с 0,6%, тъй като финансовият сектор оказва негативен натиск върху целия пазар. Макар че големите банки като "Джей Пи Морган Чейс" и "Ситигруп" изглеждат по-устойчиви, инвеститорската предпазливост остава висока, особено предвид зачестяващите фалити в частния сектор.

Фалитите на компании като "Фърст Брандс" и "Триколър Холдингс", които доведоха до значителни загуби, са под наблюдението на Министерството на правосъдието. Изказване на Джейми Даймън от "Джей Пи Морган Чейс", според когото корпоративните кредитни стандарти са се влошили през последното десетилетие, допълнително засили тревогата. Той предупреди, че може да предстоят още проблеми, ако икономиката влезе в спад. Фразата му, че "когато видиш една хлебарка, вероятно има и още", илюстрира опасенията, че текущите случаи не са изолирани.

Снимка: iStock

Въпреки че някои банки са успели да избегнат сериозни загуби, "Джей Пи Морган Чейс" е отчела загуба от 170 млн. долара по заем към "Триколър Холдингс". Анализатори като Майк Майо подчертават, че в настоящия пренаситен кредитен пазар има много малко място за грешки. Притесненията около регионалните банки, съчетани с напрежението между САЩ и Китай, доведоха до спад в доходността на двегодишните държавни облигации до най-ниското ниво от септември 2022 г. – 3,41%.

"Зайънс Банк" и "Уестърн Алайънс Банк" започнаха съдебни процеси срещу кредитополучатели заради измами и нередности по кредити. Анализаторите смятат, че реакцията на пазара е прекомерна, тъй като проблемните кредити представляват малък процент от капитала им – съответно 1,1% и 1,6%. Акциите на редица други банки също поевтиняха, включително тези на "Банк ъв Калифорния" и "Джефрис". Предстоящите отчети за печалбите на регионалните банки ще бъдат под внимателно наблюдение, особено заради риска от нови кредитни изненади.

