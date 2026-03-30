Фармацевтичен гигант купува биотехнологична компания за 6,7 млрд. долара

Компанията залага милиарди на ново лекарство срещу левкемия

Фармацевтичният гигант Merck купува американската биотехнологична компания Terns Pharmaceuticals за 6,7 милиарда долара за увеличаване на онкологичния си портфейл, съобщи компанията, цитирано от CNBC.

Това е третото придобиване за няколко милиарда долара за Merck през последната година, тъй като компанията се стреми да увеличи портфолиото си, преди най-продаваното ѝ лекарство за рак Keytruda да загуби ключова патентна защита през 2028 г.

Повече за придобиването

Merck ще придобие Terns за 53 долара на акция в брой, което ще доведе до стойност на акциите от около 6,7 милиарда долара. Акциите струваха 50 долара при затварянето на борсата във вторник. Очаква се сделката да приключи през второто тримесечие.

Terns разработва лекарство за вид левкемия, което анализаторите виждат като лекарство за милиарди долари, което евентуално би могло да се конкурира с Novartis.

Novartis е дългогодишен лидер в областта със своите лекарства Scemblix и Gleevec. Но Merck заяви, че цели 40% от пациентите, лекувани с клас лекарства, известни като инхибитори на тирозин киназата, който включва леченията на Novartis, преминават към друг препарат в рамките на пет години и хората не виждат трайни отговори, тъй като опитват повече лекарства. Компанията заяви, че това създава възможност за нови участници, които могат да осигурят по-постоянни ефекти и по-добра поносимост.

Главният изпълнителен директор на Merck, Робърт Дейвис, заяви пред анализатори и инвеститори, че експерименталното хапче на Terns ще бъде „значителен двигател на растежа през следващото десетилетие“. Лекарството все още е в ранните етапи на клинични проучвания, така че Merck залага, че първоначалните данни ще се докажат в по-мащабни проучвания.

„Тази сделка отразява нашия ангажимент да действаме решително, когато убедителната наука и ценността са в съответствие, и нашата увереност в ползите, които TERN-701 ще донесе на пациентите, като същевременно генерира стойност за нашите акционери с течение на времето“, каза Дейвис.

Акциите на Terns скочиха рязко през последните месеци, тъй като вълнението на инвеститорите се засили около експерименталното лекарство, което показа обещаващи резултати в ранно изпитване в края на миналата година.

Акциите на Terns поскъпнаха с повече от 5%, докато акциите на Merck се покачиха с 1% в ранната търговия в сряда. Акциите на Terns се покачиха с до 15% в предварителната търговия, след като медийни съобщения съобщиха, че компаниите са близо до сделка.

Акциите на Terns скочиха драстично през последната година.

Сделката е „стратегически обоснована и постепенно позитивна, тъй като MRK се подготвя за патентния срив на Keytruda и демонстрира готовността си да придобие диференцирани онкологични активи в ранен етап“, казаха анализатори от RBC.

Merck е в процес на сключване на сделки, тъй като лекарството за рак Keytruda, най-продаваното лекарство с рецепта в света, ще се изправи пред конкуренция с генерични лекарства от 2028 г. С годишни продажби над 30 милиарда долара, Keytruda представлява близо половината от продажбите на Merck.

Миналата година компанията придоби Cidara Therapeutics и експерименталното ѝ лекарство за грип за 9,2 милиарда долара , както и производителя на лекарства за респираторни заболявания Verona Pharma за 10 милиарда долара , в опит да намали зависимостта си от ентусиазирано лечение на рак.

Merck все още търси още сделки, каза Дейвис, наричайки компанията „опортюнистична“ и посочвайки интереса на компанията към онкологията, имунологията, кардиометаболитното здраве, ваксините и офталмологията.

Акциите на Merck са се повишили с 32% през последните 12 месеца, тъй като инвеститорите стават все по-оптимистични, че компанията ще може да преодолее загубата на приходи, очаквана след изтичането на ексклузивността на Keytruda.

