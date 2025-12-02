BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6794 BGN
Петрол
62.46 $/барел
Bitcoin
$87,833.8
Последвайте ни
1 USD
1.6794 BGN
Петрол
62.46 $/барел
Bitcoin
$87,833.8
Свят Prada финализира придобиването на Versace

Prada финализира придобиването на Versace

Свят

bTV Бизнес екип

Сливането на двете италиански луксозни марки ще създаде гигант с оборот от над 6 милиарда

Prada обяви, че е приключила с придобиването на миланския си конкурент Versace, създавайки нов италиански гигант в луксозния сектор, информира в. „Фигаро“. 

Сделката за купуването на Versace от американската група Capri Holdings, част от която е Prada, е финализирана след получаване на всички необходими регулаторни одобрения, съобщи Prada, цитирана от БТА. Миланската компания обяви през април придобиването на марката, основана от Джани Версаче, за 1,25 милиарда евро. Позицията на Prada в сектора беше отслабена след седем години в рамките на групата Capri Holdings, към която принадлежат също Michael Kors, Jimmy Choo.

Кога е най-доброто време да започнем да мислим за пенсионен фонд?

Очаква се сливането на двете италиански луксозни марки да създаде гигант с оборот от над 6 милиарда евро, който да е по-добре позициониран и да се конкурира с гиганти като LVMH и Kering. Дарио Витале, бивш ръководител на успешната марка Miu Miu на Prada вече замени Донатела Версаче като креативен директор на миланската марка. Новият Versace от групата Prada ще бъде оглавен от 37-годишния Лоренцо Бертели, син на президента Патрицио Бертели и дизайнерката Миуча Прада.

„Придобиването от Versace беше прекрасна възможност“, коментира главният изпълнителен директор на Prada Андреа Гуера при посещение във фабрика за кожени изделия близо до Флоренция. 

Ето колко струват щетите след протеста в София

Versace е марката, която изобрети модата такава, каквато я познаваме днес, изобрети блясъка и доближи модата до по-популярната култура“, подчерта Гуера. Лоренцо Бертели заяви в подкаст на Bloomberg, че си е поставил за цел да „върне бизнеса на Versace до нивото, което подобна марка заслужава.

Основана през 1978 г. от дизайнера Джани Версаче и брат му Санто, Versace е икона на италианската мода с луксозни и чувствени колекции. Приходите на марката обаче се сринаха през финансовата 2024-2025 година до 821 милиона долара (-20,3 на сто) заради резкия спад в търсенето в луксозния сектор. Prada обаче успя да устои на кризата, отбелязва „Фигаро“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата