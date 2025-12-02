Prada финализира придобиването на Versace

Сливането на двете италиански луксозни марки ще създаде гигант с оборот от над 6 милиарда

Prada обяви, че е приключила с придобиването на миланския си конкурент Versace, създавайки нов италиански гигант в луксозния сектор, информира в. „Фигаро“.

Сделката за купуването на Versace от американската група Capri Holdings, част от която е Prada, е финализирана след получаване на всички необходими регулаторни одобрения, съобщи Prada, цитирана от БТА. Миланската компания обяви през април придобиването на марката, основана от Джани Версаче, за 1,25 милиарда евро. Позицията на Prada в сектора беше отслабена след седем години в рамките на групата Capri Holdings, към която принадлежат също Michael Kors, Jimmy Choo.

Очаква се сливането на двете италиански луксозни марки да създаде гигант с оборот от над 6 милиарда евро, който да е по-добре позициониран и да се конкурира с гиганти като LVMH и Kering. Дарио Витале, бивш ръководител на успешната марка Miu Miu на Prada вече замени Донатела Версаче като креативен директор на миланската марка. Новият Versace от групата Prada ще бъде оглавен от 37-годишния Лоренцо Бертели, син на президента Патрицио Бертели и дизайнерката Миуча Прада.

„Придобиването от Versace беше прекрасна възможност“, коментира главният изпълнителен директор на Prada Андреа Гуера при посещение във фабрика за кожени изделия близо до Флоренция.

Versace е марката, която изобрети модата такава, каквато я познаваме днес, изобрети блясъка и доближи модата до по-популярната култура“, подчерта Гуера. Лоренцо Бертели заяви в подкаст на Bloomberg, че си е поставил за цел да „върне бизнеса на Versace до нивото, което подобна марка заслужава.

Основана през 1978 г. от дизайнера Джани Версаче и брат му Санто, Versace е икона на италианската мода с луксозни и чувствени колекции. Приходите на марката обаче се сринаха през финансовата 2024-2025 година до 821 милиона долара (-20,3 на сто) заради резкия спад в търсенето в луксозния сектор. Prada обаче успя да устои на кризата, отбелязва „Фигаро“.

