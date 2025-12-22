Facebook ще ни таксува за споделяне на линкове?

Mярката може индиректно да ограничи разпространението на журналистическо съдържание

Facebook тества нов модел, при който потребителите могат да бъдат ограничени или таксувани за споделяне на уеб линкове – ход, който според медийни експерти може да се отрази негативно на новинарските редакции и другите създатели на съдържание.

Компанията майка Meta потвърди пред The Guardian, че провежда „ограничен тест“, при който потребители без платен абонамент Meta Verified ще могат да публикуват не повече от два външни линка месечно. Абонаментът за Meta Verified започва от 9,99 паунда на месец и предлага допълнителни функционалности и по-висока сигурност на профила.

Експериментът обхваща ограничен брой Facebook профили и страници, използващи т.нар. Professional Mode – режим, предназначен основно за създатели на съдържание, които разчитат на платформата за монетизация. Макар новинарските организации формално да не са включени в теста, представители на медийната индустрия предупреждават, че мярката може индиректно да ограничи разпространението на журналистическо съдържание, тъй като именно потребителите са основният канал за споделяне на новини.

Медиите вече понесоха сериозен спад на онлайн трафика след решение на Meta през 2023 г. да намали видимостта на новинарското съдържание във Facebook и да даде приоритет на видеа и кратки формати. По някои оценки трафикът от Facebook към новинарски сайтове е намалял с около 50% през 2024 г. на годишна база, въпреки частично възстановяване през настоящата година.

Новият тест е част от по-широка стратегия на Meta за насърчаване на платени абонаменти за Meta Verified – услуга, чиято цена може да достигне до няколкостотин паунда месечно в зависимост от избрания пакет. На екранни съобщения, разпространени от потребители, Facebook предупреждава, че от 16 декември определени профили без абонамент ще бъдат ограничени до две безплатни публикации с линкове месечно.

От Meta заявиха, че целта на теста е да се провери дали възможността за публикуване на по-голям брой линкове представлява допълнителна стойност за абонатите на Meta Verified.

В началото на годината компанията обяви и промени в начина, по който представя политическо и новинарско съдържание, като според анализи на Press Gazette и Similarweb това е довело до частично завръщане на новините във Facebook.

