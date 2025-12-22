Това са най-добрите държави за пенсиониране тази година

Ето къде е най-добре да си пенсионер

Natixis Investment Managers наскоро публикува своя Глобален индекс за пенсиониране (GRI) за 2025 г., класиращ най-добрите страни за пенсиониране за настоящите жители. Страните бяха класирани според данни, събрани от осемнадесет различни индикатора, които в крайна сметка бяха групирани в четири подиндекса:

Здраве: дефинирано предимно като достъп до качествени здравни услуги

Качество на живот: достъп до чиста и безопасна среда

Материално благополучие: материалните средства за комфортен живот в пенсия

Финанси в пенсия: достъп до качествени финансови услуги за запазване на спестяванията и максимизиране на доходите

Според Дейвид Гудсел от Natixis Investment Managers, „ключът към постигането на високи класации се свежда до последователност във всички подиндекси, а не до превъзходство по който и да е конкретен.“

Процентите представляват резултата на дадена държава по скала от 0% до 100%. По-долу са показани процентните резултати от 2025 и 2024 г., за да се видят промените в класацията на годишна база. Вижте кои държави се класират най-добре за пенсиониране, пише gobankingrates.

1. Норвегия

2025: 83%2024: 81% (Норвегия се изкачи с 1 място тази година, за да заеме първото място в класацията)

Норвегия продължава да има силни резултати в здравните инициативи (особено в областта на рака и изследванията на жените), равенството на доходите и ниската безработица. Страната е класирана на 1-во място по материално благополучие, на 2-ро място по качество на живот и на 4-то място по здравеопазване.

2. Ирландия

2025: 82%2024: 80% (Ирландия се изкачи с 2 места до 2-ро място като цяло)

Поради подобрението си в инфлацията и икономическата среда, която подкрепя сигурността при пенсиониране, Ирландия се класира на 1-во място по финанси при пенсиониране. Също така е класирана на № 2 за здраве, № 6 за материално благополучие и № 8 за качество на живот.

3. Швейцария

2025: 81%2024: 82% (Швейцария е паднала с 2 места до № 3 като цяло)

Въпреки че се смята за скъпа страна за пенсиониране, Швейцария е добре дошла заради ниските си данъци, стабилната икономика и силната си валута. Швейцария е класирана на № 2 за финанси при пенсиониране, № 5 за здраве и № 7 както за материално благополучие, така и за качество на живот.

4. Исландия

2025: 79%2024: 81% (Исландия е паднала с 1 място до № 4 като цяло)

Исландия обикновено получава високи оценки за силната си пенсионна система, стабилните си мрежи за социална сигурност и чистия въздух. Страната е класирана на 3-то място по качество на живот и на 10-то място по материално благополучие.

5. Дания

2025: 79%2024: 77% (Дания се изкачи с 4 места до 5-то място като цяло)

Дания се гордее със система за социално осигуряване от световна класа и отлично чувство за общност; често се нарежда сред най-щастливите страни в света. Дания е класирана на 4-то място по материално благополучие и на 5-то място по качество на живот.

6. Нидерландия

2025: 79%2024: 79% (Нидерландия падна с 1 място до 6-то място като цяло)

Пенсионната система на Нидерландия се счита за най-добрата в света благодарение на стабилното си регулиране и силната си активна база. Тя се гордее и с висококачествена, универсална система за здравеопазване. Нидерландия е класирана на 5-то място по материално благополучие, на 8-мо място по здравеопазване и на 9-то място по качество на живот.

7. Австралия

2025: 77%2024: 78% (Австралия запазва същото класиране на № 7 като цяло)

Въпреки че разходите за живот са високи, Австралия е добре оценена заради отличната си система за здравеопазване и задължителната система за пенсионно осигуряване, при която работодателите внасят определен процент от заплатите в пенсионните фондове на служителите. Австралия е класирана на № 5 по финанси за пенсиониране и на № 6 по здравеопазване.

8. Германия

2025: 76%2024: 77% (Германия запазва същото класиране на № 8 като цяло)

Германия представлява най-високо класираната, голяма страна в тазгодишния списък – важно, защото големите страни често се борят с предизвикателства, свързани с пенсионирането, като публичен дълг, неравенство в доходите и нестабилност на пазара на труда. Германия се класира добре благодарение на високите си оценки по отношение на материалното благополучие (№ 9) в резултат на по-ниската безработица и подобрението в доходите на глава от населението.

9. Люксембург

2025: 75%2024: 78% (Люксембург пада с 3 места до № 9 като цяло)

Гражданите на Люксембург се радват на висока продължителност на живота и ниски профили на здравен риск – вероятно отчасти поради факта, че публично финансираните разходи за здравеопазване в страната са сред най-високите в ЕС. Страната е класирана на 1-во място както по здравеопазване, така и по качество на живот.

10. Словения

2025: 75%2024: 74% (Словения се изкачва с 1 място до № 10 като цяло)

Освен че е достъпна, Словения е известна с изключително безопасната си и ориентирана към общността страна. Словения е класирана на 3-то място по материално благополучие.

