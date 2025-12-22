BGN → EUR
БГ Бизнес Финансова глътка въздух: По-малко дългове за държавните фирми през 2024 г.

Финансова глътка въздух: По-малко дългове за държавните фирми през 2024 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Как са разпределени задълженията?

През 2024 г. задълженията на държавните предприятия в България възлизат на 8,80% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

По-нисък дял спрямо предходната година

Сравнението с 2023 г. показва положителна тенденция – тогава задълженията на държавните предприятия са били 9,32% от БВП, което означава спад с над половин процентен пункт на годишна база.

От общия размер на задълженията през 2024 г. 0,88% от БВП се падат на държавните финансови предприятия; 7,91% от БВП са задълженията на държавни предприятия с нефинансова дейност.

Как малките кредити могат да се превърнат в капан за дългове?

Как се събират данните?

Информацията за задълженията се базира на годишните отчети за дейността на държавните предприятия, предоставяни в НСИ съгласно Закона за статистиката. В обхвата на изследването попадат предприятия, класифицирани в секторите „Нефинансови предприятия“, „Финансови корпорации“,„Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“, които обаче са контролирани от сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори, уточняват от НСИ.

Данните за 2024 г. сочат умерено подобрение във финансовата тежест на държавните предприятия, като задълженията им спрямо БВП бележат отчетлив спад спрямо предходната година – сигнал за по-добра фискална дисциплина и контрол.

