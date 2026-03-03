Колко плаща България на Русия след Освобождението?

Днес се навършват 148 години от Освобождението на България

На 3 март (19 февруари по стар стил) 1878 г. в Сан Стефано е подписан предварителен мирен договор между Руската и Османската империя. Той предвижда създаването на автономно, трибутарно Княжество България. В член 8 от договора е записано, че новото княжество остава под руска окупация за определен срок.

По-късно Берлинският договор (1878 г.), който ревизира клаузите на Санстефанския мирен договор, урежда и финансовата страна на следвоенните отношения. В него е предвидено България да поеме разходите по издръжката на руските войски и администрацията по време на Временното руско управление.

Колко точно дължи България?

Размерът на задължението е фиксиран с финансова конвенция, подписана през юни 1883 г. С нея Княжество България признава дълг към Руската империя от 10 618 250 рубли и 43 копейки за „разходите по окупацията от Императорските руски войски“.

По данни на Българската народна банка сумата се равнява на приблизително 27–28 млн. златни лева. По това време левът е обвързан с френския франк, а публичните финанси на новата държава тепърва се изграждат.

Дългът покрива издръжката на руските войски, които остават на територията на Княжеството до изграждането на национална армия и стабилна администрация.

Разсрочване и политически сътресения

Плащанията започват през 1883 г. и са разсрочени във времето. Предвиждат се ежегодни вноски, но политическите събития бързо усложняват графика.

След Съединението от 1885 г. България поема и задълженията на Източна Румелия към Русия, което увеличава общия размер на окупационния дълг. Последвалото прекъсване на дипломатическите отношения между София и Петербург води до забавяне на обслужването.

Редовните плащания са възобновени едва през 1896 г., след възстановяването на отношенията.

Как е погасен дългът?

Частта на Княжество България е окончателно изплатена през 1902 г. със средства от голям външен заем, емитиран чрез френската банка „Париба“. По данни на БНБ до този момент България е превела на Русия над 26 млн. лева.

Задълженията, свързани с Източна Румелия, остават нерешени до 1912 г., когато е договорен план за уреждането им. Той обаче не е реализиран. След Първата световна война неиздължената част е опростена със споразумение между правителството на Александър Стамболийски и болшевишкото ръководство в Русия.

