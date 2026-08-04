Европейските борси започнаха сесиите с ръстове

Паневропейският индекс STOXX 600 се повиши с 0,6 на сто до 656,27 пункта

Водещите европейски фондови пазари започнаха търговията във вторник с повишения, подкрепени от активния сезон на корпоративните отчети, докато инвеститорите продължават да следят развитието на конфликта в Близкия изток и отражението му върху енергийните пазари.

Паневропейският индекс STOXX 600 се повиши с 0,6 на сто до 656,27 пункта. Индексът се движи близо до рекордните си стойности, след като от началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари нарасна с над 5 на сто.

Основните европейски борсови индекси също откриха сесиите с повишения. Германският DAX нарасна с около 0,9 на сто до 26 246 пункта, италианският FTSE MIB добави 1,02 на сто, френският CAC 40 се повиши с 0,44 на сто, а британският FTSE 100 - с 0,53 на сто. EuroStoxx 50 също достигна нов рекорд в началото на търговията.

На секторно равнище най-силен ръст отчетоха компаниите от суровинния сектор, чиито акции поскъпнаха с близо 2 на сто, предаде БГНЕС. Акциите на технологичните компании добавиха 1,3 на сто, а индустриалният сектор - 1,4 на сто.

Енергийният сектор отбеляза по-умерено повишение от 0,1 на сто, след като цените на петрола се възстановиха с около 1 на сто след рязкото поевтиняване в предходната сесия. Инвеститорите продължават да оценяват риска за доставките от Близкия изток на фона на противоречивите сигнали от Вашингтон и Техеран за възможностите за дипломатическо решение на конфликта.

За разлика от енергийния сектор акциите на компаниите от туристическия и авиационния сектор поевтиняха с 0,4 на сто заради опасенията, че по-високите цени на горивата ще окажат натиск върху разходите им.

Сред отделните компании най-силен спад отчетоха книжата на германската авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa), които поевтиняха с 9 на сто, след като превозвачът предупреди за значително по-ниска коригирана оперативна печалба през 2026 г. вследствие на по-високите разходи за гориво.

Акциите на германския онлайн търговец „Цаландо“ (Zalando) се понижиха с 13,2 на сто, след като компанията прогнозира, че приходите и печалбата ѝ през 2026 г. ще бъдат в долната граница на предварително обявените очаквания.

Сред печелившите беше германската фармацевтична компания „Байер“ (Bayer), чиито акции поскъпнаха с 3,7 на сто след публикуването на по-добри от очакваното тримесечни резултати.

Според анализатора Андреас Липков от „Си Ем Си Маркетс" (CMC Markets) настроенията на пазара остават положителни, макар инвеститорите да продължават да действат предпазливо при сравнително ниски обеми на търговия.

„Въпреки новите рекордни стойности на DAX не се наблюдава еуфория, което в краткосрочен план може да създаде условия за допълнително поскъпване на акциите“, коментира Липков.

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