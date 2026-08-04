Dacia и Ford спряха временно производството на фона на мерките за пестене на електроенергия в Румъния

Страната обяви извънредно положение в енергетиката за август заради тежката суша

Автомобилните производители Dacia и Ford временно преустановиха производството в заводите си в Румъния до 19 август заради планирана годишна профилактика. Очаква се това да намали потреблението на електроенергия с около 200 мегавата в момент, когато страната е изправена пред сериозно напрежение в енергийната си система, съобщи изпълняващият длъжността министър-председател Илие Боложан.

По думите на Боложан Dacia е спряла производството в завода си в Миовени, а Ford - в Крайова, предаде БГНЕС.

„Една от мерките, които някои компании вече прилагат, е извършването на профилактика и ремонтни дейности. Две големи компании и значителни потребители на електроенергия - Dacia и Ford - преустановиха производството си от днес до 19 август, което означава икономия от около 200 мегавата“, заяви той.

Според специализираното издание Automarket.ro спирането е част от предварително планираната годишна поддръжка и не е пряко свързано с настоящата енергийна ситуация. Въпреки това по-ниското потребление на двата завода ще помогне за намаляване на натоварването на националната електроенергийна система.

Боложан съобщи, че и други големи компании се очаква доброволно да ограничат потреблението си на електроенергия, особено във вечерните часове.

Премиерът призова местните власти и държавните институции също да намалят разхода на ток, включително чрез ограничаване на архитектурното осветление и намаляване на интензитета на уличното осветление там, където това е технически възможно. Като пример той посочи град Яш, чиито власти вече са намалили осветлението по улиците.

Особено внимание се обръща на часовете между 21:00 и 23:00 ч., когато страната се стреми да ограничи потреблението заради намаленото производство на електроенергия вследствие на тежката суша и исторически ниското ниво на река Дунав.

Боложан допълни, че правителството може в следващите дни да приеме механизъм за временно ограничаване на потреблението на електроенергия от големите промишлени предприятия, ако доброволните мерки се окажат недостатъчни. Според него компаниите ще получават 24-часово предизвестие за евентуални ограничения в зависимост от производствения им процес и възможностите на националната електроенергийна система.

„Това е резервна мярка, механизъм, който подготвяме съгласно законовите разпоредби, за да можем при необходимост да предприемем координирани действия през следващите дни“, заяви Боложан.

Междувременно производителят на дървесни плоскости Kronospan обяви, че постепенно ще спре част от производствените си линии, което ще намали потреблението му на електроенергия с до 50%.

По информация на "Аджерпрес" Римокатолическата архиепископия в Букурещ също ще преустанови външното осветление на катедралата „Свети Йосиф“ и други църкви за периода на извънредната енергийна ситуация.

Румъния обяви извънредно положение в енергетиката за август заради намаленото производство на електроенергия, причинено от тежката суша и изключително ниските нива на реките. Първи енергоблок на АЕЦ „Черна вода“ остава спрян заради ниското ниво на Дунав, докато втори блок продължава да работи при засилено наблюдение.

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