В наша съседка все повече хора избират коли под наем вместо собствен автомобил

Много пътешественици препоръчват наемането на автомобил като най-добрия начин за по-удобно придвижване

Колите под наем в Истанбул са сред най-търсените услуги от туристите, които посещават града. Много пътешественици, които вече са били в Турция, препоръчват наемането на автомобил като най-добрия начин за по-удобно придвижване и разглеждане на многобройните забележителности. Според една от водещите компании в сферата на автомобилите под наем в популярни туристически дестинации в Близкия изток тази услуга значително улеснява престоя в Истанбул, предава Еghtesad online.

Компанията предлага коли под наем в Дубай, Иран и Истанбул на конкурентни цени за туристи от цял свят. Сред основните ѝ предимства са пълната застраховка, денонощната поддръжка на клиенти и богатият избор от автомобили. Всеки пътуващ търси удобно и безпроблемно придвижване, независимо дали посещава дадена страна с цел почивка, работа или лечение.

Снимка: Land Rover

Транспортът е сред основните предизвикателства за туристите, а с нарастването на броя на посетителите в Турция, особено в Истанбул, се увеличават и възможностите за наемане на автомобил от утвърдени компании с добра репутация. Вместо да прекарвате времето си само в хотела, автомобилът под наем ви позволява да се възползвате максимално от престоя си и да разгледате града спокойно и по собствен график.

Според компанията наемането на автомобил може да ви помогне и да спестите средства. Макар мнозина да смятат, че общественият транспорт е най-евтиният вариант, в Истанбул цената на пътуването зависи от изминатото разстояние и може да се натрупа. Освен това придвижването с метро и автобус често отнема повече време и не осигурява достъп до всички части на града. Затова компаниите за коли под наем предлагат автомобили на различни ценови нива, съобразени с бюджета на клиентите.

Друга важна причина е удобството. Автомобилът може лесно да бъде взет директно от летището или хотела, след което туристите могат свободно да пътуват до желаните от тях места. За тези, които не желаят да шофират, се предлага и възможност за наемане на автомобил с шофьор, което прави пътуването още по-комфортно. Едно от големите предимства на услугата е богатият избор от автомобили. Клиентите могат да изберат модел според своите предпочитания, бюджет и нужди.