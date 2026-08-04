Започват проверка на "Еконт" заради вдигането на цените

Поводът е уведомително писмо от дружеството до КРС

Комисията за регулиране на съобщенията ще сезира Комисията за защита на потребителите заради увеличението на цените на основните куриерски услуги на „Еконт Експрес", което е в сила от 1 август 2026 г. Поводът е уведомително писмо от дружеството до КРС. В него компанията е съобщила за новите тарифи, но не е приложила данни и доказателства за обективните икономически фактори, които налагат поскъпването.

Представянето на подобна обосновка не е задължителна част от уведомлението, което куриерските оператори изпращат до КРС. Според Закона за въвеждане на еврото обаче търговците трябва да предоставят такива доказателства, когато те бъдат поискани от компетентен контролен орган. Затова КРС ще изпрати получената информация на Комисията за защита на потребителите и ще съдейства при проверката. Тя трябва да установи дали увеличението се основава на действителна промяна в разходите и икономическите условия. Цените на неуниверсалните пощенски услуги, към които спадат куриерските доставки, се определят самостоятелно от операторите според търсенето и предлагането. Те не подлежат на предварително одобрение от КРС. Компаниите са длъжни единствено да уведомят регулатора за новите тарифи най-малко 10 дни преди те да влязат в сила, пише "24 часа".

Проверката на КЗП следователно няма да бъде за това дали „Еконт" е получил разрешение да повиши цените, тъй като такова не се изисква. Контролът ще бъде насочен към наличието на обективни основания за поскъпването в периода на въвеждане на еврото. Междувременно „Еконт Експрес" вече не предлага услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга. По искане на дружеството КРС е прекратила предсрочно индивидуалната му лицензия, считано от 21 юли 2026 г. Това означава, че компанията е преустановила приемането и доставянето като универсална пощенска услуга на кореспондентски пратки и малки пакети до 2 кг, печатни произведения до 5 кг, пратки за незрящи и слабовиждащи до 7 кг, както и вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг. Прекратяването на лицензията не засяга обичайните куриерски услуги на дружеството, включително доставките, чиито цени бяха увеличени от началото на август. В ход е и процедура за предсрочно прекратяване на лиценза на „Еконт" за извършване на пощенски парични преводи. Заявлението е подадено през март, а според искането на компанията прекратяването трябва да влезе в сила от 25 септември 2026 г.