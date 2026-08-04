Коя страна е с най-ниската минимална заплата в Европа?

Люксембург е страната с най-висока брутна месечна минимална работна заплата в Европа – 2771 евро

Минималната брутна работна заплата в Албания остава най-ниската в Европа, въпреки увеличението ѝ от 1 януари 2026 г., сочат данни на Евростат. След последното повишение минималното възнаграждение достига 50 000 леки, което се равнява на около 517 евро. За сравнение, минималната брутна заплата е 620 евро в България, 586 евро в Северна Македония, 654 евро в Турция, 670 евро в Черна гора и 744 евро в Сърбия.

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Класацията на минималните заплати се променя съществено, когато се отчете покупателната способност в различните европейски държави към юли 2026 г. Високата инфлация оказва най-силен ефект върху хората с минимални възнаграждения, тъй като в много страни те се актуализират само веднъж годишно. Данните на Евростат за второто полугодие на 2026 г. показват, че едва осем от 29 европейски държави са увеличили брутната си минимална работна заплата между януари и юли, докато инфлацията в еврозоната за същия период е достигнала 3,2%. Това означава, че в редица държави работещите на минимална заплата реално са загубили покупателна способност.

По последни данни Люксембург е страната с най-висока брутна месечна минимална работна заплата в Европа - 2771 евро. В рамките на Европейския съюз най-ниската минимална заплата е в България - 620 евро, а ако се включат и страните кандидатки за членство, последното място заема Украйна със 169 евро. Пет държави предлагат минимални възнаграждения над 2000 евро месечно, а девет държави попадат в диапазона между 1000 и 2000 евро. В повече от половината държави с налични данни минималната заплата остава под 1000 евро, като седем от тях са страни кандидатки за ЕС.

Освен Люксембург, сред лидерите по размер на минималната заплата са Ирландия (2391 евро), Германия (2343 евро), Нидерландия (2338 евро) и Белгия (2234 евро), следвани от Франция с 1867 евро. В средната група се нареждат Словения, Испания, Литва, Полша, Кипър, Гърция, Португалия и Хърватия. В долната част на класацията Украйна и Молдова се отличават с най-ниски стойности - съответно 169 и 313 евро. Четири страни кандидатки за ЕС - Турция, Северна Македония, Черна гора и Сърбия - изпреварват България по размер на минималната заплата, докато Малта, Естония, Чехия, Словакия и Унгария са близо до границата от 1000 евро.

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Сравнението между номиналните стойности и тези по покупателна способност показва, че най-голям напредък отбелязват Румъния и Северна Македония, които се изкачват с по осем позиции, следвани от Сърбия, Хърватия и България. Най-голям спад регистрира Естония, а Латвия, Чехия и Кипър също губят позиции. Между януари и юли 2026 г. само осем държави увеличават минималните си заплати, сред които Северна Македония, Румъния, Естония, Белгия, Гърция, Люксембург, Франция и Нидерландия.

В останалите страни възнагражденията остават непроменени, което при висока инфлация води до намаляване на реалните доходи. Особено силно това се усеща в Турция, където инфлацията достига 17,8%, а минималната заплата се актуализира само веднъж годишно. В същото време пет държави от ЕС - Италия, Дания, Швеция, Австрия и Финландия – нямат законово установена минимална работна заплата.