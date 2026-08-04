САЩ затягат митническата политика: Косвен риск за българската икономика

Как ще ни повлияят мерките

Поредното засилване на митническите мерки от страна на САЩ вероятно няма да има пряко въздействие върху икономиката на България, но ще повлияе отрицателно върху износа на страната към Западна Европа. Това посочват макроикономистите на „Кофас“ в свой анализ по повод замяната от САЩ на временните мита с нови такива в размер между 10 и 12,5 процента и в който обхват попадат 60 държави, съставляващи 99 процента от вноса на стоки към най-голямата икономика в света. Редакцията на БТА получи текста на изследването.

Авторите на анализа очакват ограничено въздействие върху средното равнище на митата, като новите новите мерки не се добавят автоматично към съществуващите мита и не променят значително общата ставка, прилагана към вноса от САЩ. Те обаче показват способността на американската администрация да приспособява инструментите си за осъществяване на търговската си стратегия, добавят от „Кофас“.

„Прякото въздействие върху България вероятно ще бъде ограничено в краткосрочен план, тъй като не се очаква новите американски мита да увеличат значително общата средна митническа тежест. Въпреки това, мерките засилват атмосферата на несигурност в световната търговия, което би могло да окаже натиск върху експортно-ориентираните сектори в Европа и косвено да засегне българските компании, интегрирани в европейските промишлени вериги за доставки, особено в преработвателната промишленост и машиностроенето. По-широкият риск за България произтича от по-слабото външно търсене от Западна Европа и намаленото бизнес доверие, ако търговските напрежения продължат да ескалират,“ коментира Пламен Димитров, управител на „Кофас България“ по повод последното развитие около митническата политика на най-голямата икономика в света, пише БТА.

От „Кофас“ смятат, че приспособяването на митническата политика от страна на администрацията на президента Тръмп показва решимостта на Вашингтон да запази митническата си стратегия, като същевременно се подготвя за евентуални нови мерки.

В случая припомнят, че вече тече разследване по раздел 301 (инструмент съгласно търговското законодателство на САЩ, който дава право да се налагат митнически мерки срещу търговски практики, считани за нелоялни или дискриминационни, бележка на „Кофас“), по линия на който са наложени новите ставки. Този път разследването е насочено към структурния свръхкапацитет в 16 икономики, сред които Китай, Европейският съюз, Япония, Южна Корея, Тайван, Индия, Виетнам, Мексико и няколко държави от Югоизточна Азия. Графикът и размерът на митата, които биха могли да бъдат наложени, все още не са известни, но тази процедура би могла да даде възможност на Вашингтон да насочи мерките си по-конкретно към определени икономики.

В момента се провеждат и други разследвания, свързани с конкретни сектори, по-специално в областта на аерокосмическата промишленост, дроновете, медицинското оборудване, роботиката, индустриалните машини, вятърните турбини, критичните минерали и поликристалния силиций. И в този случай все още не е възможно да се предвиди с точност какви мерки биха могли да бъдат предприети, но тези разследвания потвърждават, че тарифната политика на САЩ продължава да се развива.

В подобна непредвидима среда от „Кофас“ дават Канада за нагледен пример за засилен търговски натиск. Съединените американски щати вече обявиха нови мита от 50 процента върху канадски внос на стойност 20 милиарда долара, което представлява 5,2 процента от канадския износ за САЩ. Промяната се очаква да влезе в сила от 19 август 2026 година.