Европейските борси се повишиха на фона на изтичащото примирие между САЩ и Иран

Във Франкфурт DAX нарасна със 150,85 пункта

Предимно възходящо поеха водещите борсови индекси в Европа в ранната търговия докато инвеститорите следят развитието около изтичането на двуседмичното примирие между САЩ и Иран, предаде Си Ен Би Си.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново отправи предупреждения към Иран, заявявайки, че „ще започнат да падат много бомби“, ако не бъде постигнато споразумение преди изтичането на нестабилното примирие. Изявлението е направено в интервю по американския телевизионен канал Пи Би Ес (PBS) на фона на все по-неясната ситуация около нови преговори между Вашингтон и Техеран.

Във Франкфурт DAX нарасна със 150,85 пункта или 0,62 на сто до 24 568,65 пункта към 11:00 часа българско време.

Парижкият CAC 40 се понижи с 6,92 пункта или 0,08 на сто до 8324,13 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 7,83 пункта или 0,07 на сто до 10 616,91 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 отбеляза ръст от 0,61 пункта или 0,1 на сто до 622,07 пункта.

В корпоративните новини британската компания „Асошиейтед Бритиш Фудс“ (Associated British Foods - ABF) обяви разделяне на бизнеса си, като модната верига „Примарк“ (Primark) ще бъде отделена от хранителния сегмент. Новата хранителна компания ще запази наименованието си (ABF), а за главен изпълнителен директор е назначен Джордж Уестън.

Акциите на „Асошиейтед Бритиш Фудс“ поевтиняха с 4,4 на сто, след като компанията отчете приходи от 9,47 млрд. лири (12,8 млрд. долара) за шестмесечието до края на февруари, съобщи БТА. Коригираната оперативна печалба намаля с 18 на сто до 691 млн. лири спрямо 835 млн. паунда година по-рано при спад на приходите от 2 на сто. Главният изпълнителен директор Джордж Уестън определи първото полугодие като „предизвикателно“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN