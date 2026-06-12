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Свят Германия отхвърля като „непосилно скъпо“ предложението за следващия дългосрочен бюджет на ЕС

Германия отхвърля като „непосилно скъпо“ предложението за следващия дългосрочен бюджет на ЕС

Свят

bTV Бизнес екип

Германия е най-големият нетен вносител в бюджета на ЕС

Берлин отхвърля предложен компромис по следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, определяйки го като „напълно разочароващ“, предаде ДПА, позовавайки се на източници от германското правителство.

Кипърското председателство на Съвета на ЕС е представило вчера предложение, което предвижда ограничени промени в бюджетния план на „Европейската комисия“ (European Commission) за периода 2028-2034 г. Според него разходите се намаляват с 2 процента, или 32,8 млрд. евро, спрямо предложения от Комисията бюджет в размер на 1,76 трилиона евро.

Предложението на кипърското председателство трябва да послужи като основа за изработване на обща преговорна позиция на държавите членки в преговорите с Европейския парламент, пише БТА. Представеният през април седемгодишен финансов план предвижда увеличение с 10 процента спрямо първоначалното предложение на Комисията.

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Германия, която е най-големият нетен вносител в бюджета на ЕС, настоява за ограничаване на разходите на фона на бюджетния натиск върху държавите членки, като същевременно подкрепя запазването на средствата за отбрана и конкурентоспособност.

Правителствени източници в Берлин са заявили, че кипърското предложение „в никакъв случай“ не може да служи като основа за преговори и са го определили като „непосилно скъпо“.

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„Необходими са съществени съкращения на бюджета във всички области“, са добавили източниците.

Лидерите на ЕС се очаква да се съберат в Брюксел през следващата седмица, за да обсъдят бюджетните предложения, допълва ДПА.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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