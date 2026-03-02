×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1805 BGN
Петрол
76.52 $/барел
Bitcoin
$66,671.4
Последвайте ни
1 USD
1.1805 BGN
Петрол
76.52 $/барел
Bitcoin
$66,671.4
Свят Повечето европейци смятат, че националната им сигурност е застрашена

Повечето европейци смятат, че националната им сигурност е застрашена

bTV Бизнес екип

Европейците ясно разграничават заплахата за страните си от тази, която е насочена към тях самите

Мнозинството от гражданите на Европейския съюз изразяват съмнение в способността на правителствата си да ги защитят. Според последните данни на Евробарометър, 79% от французите смятат, че страната им е застрашена, като в Нидерландия и Дания този процент е съответно 77% и 76%. В противоположност на това, в Словения само 50% от гражданите споделят същото мнение, като 52% от хърватите и чехите също са на подобна позиция. Въпреки тези тревоги, 51% от европейците не смятат, че тяхната лична безопасност е застрашена, предава БНР. 

Снимка: iStock

Европейците ясно разграничават заплахата за страните си от тази, която е насочена към тях самите. Мнозинството не смята, че личната им сигурност е изложена на риск, въпреки геополитическата нестабилност, особено след войната в Украйна. ЕС се опитва да ускори усилията за засилване на отбранителната си способност, като се фокусира върху съвместно снабдяване и разширяване на индустриалния капацитет. Сред основните инициативи са планът „ПреВъоръжи Европа“ и инструментът за отпускане на заеми „Сигурни действия за Европа“ (SAFE). Повече от половината европейци вярват, че тези усилия ще укрепят сигурността на общността.

Мнозинството от европейците, особено в държави като Люксембург (76%), Португалия (74%), Кипър (73%) и Литва (71%), са уверени в успешността на усилията на ЕС да засили сигурността и отбраната си. Младите хора в ЕС също изразяват по-голямо доверие в способността на съюза да защити страните-членки. Въпреки това, около една трета от гражданите смятат, че ЕС не инвестира достатъчно в отбраната, докато 14% считат, че ресурсите за това са твърде големи. Исканията за увеличаване на инвестициите нарастват с възрастта, като 27% от младите хора и 35% от хората над 55 години изразяват това желание.

Какво ще се случи с цените на тока след ударите в Близкия изток?

На фона на тези тенденции, Дания обяви, че ще отпусне 1,2 млрд. крони (около 190 млн. долара) за "авариен пакет", който да засили готовността на страната в случай на война или голяма криза. Планът се фокусира върху укрепването на капацитета за електроснабдяване, водоснабдяване, здравеопазване и телекомуникации, като министърът на устойчивостта и готовността Торстен Шак Педерсен подчерта, че подобни усилия се предприемат и от цяла Европа. Във връзка с тези мерки Дания препоръча на гражданите да бъдат подготвени да се справят сами за 72 часа в случай на извънредна ситуация, включително липса на електричество и вода.

Отношенията между Европа и САЩ достигнаха най-ниското си ниво след началото на втория мандат на Доналд Тръмп, което принуждава ЕС да засили собствените си отбранителни способности. Иво Далдер, бивш представител на САЩ в НАТО, отбелязва, че Европа, 80 години след Втората световна война, вече трябва да вземе сериозни решения по отношение на отбраната, като прекратява политиката на разоръжаване и преминава към нов етап на въоръжаване и защита.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата