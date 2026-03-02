Повечето европейци смятат, че националната им сигурност е застрашена

Мнозинството от гражданите на Европейския съюз изразяват съмнение в способността на правителствата си да ги защитят. Според последните данни на Евробарометър, 79% от французите смятат, че страната им е застрашена, като в Нидерландия и Дания този процент е съответно 77% и 76%. В противоположност на това, в Словения само 50% от гражданите споделят същото мнение, като 52% от хърватите и чехите също са на подобна позиция. Въпреки тези тревоги, 51% от европейците не смятат, че тяхната лична безопасност е застрашена, предава БНР.

Европейците ясно разграничават заплахата за страните си от тази, която е насочена към тях самите. Мнозинството не смята, че личната им сигурност е изложена на риск, въпреки геополитическата нестабилност, особено след войната в Украйна. ЕС се опитва да ускори усилията за засилване на отбранителната си способност, като се фокусира върху съвместно снабдяване и разширяване на индустриалния капацитет. Сред основните инициативи са планът „ПреВъоръжи Европа“ и инструментът за отпускане на заеми „Сигурни действия за Европа“ (SAFE). Повече от половината европейци вярват, че тези усилия ще укрепят сигурността на общността.

Мнозинството от европейците, особено в държави като Люксембург (76%), Португалия (74%), Кипър (73%) и Литва (71%), са уверени в успешността на усилията на ЕС да засили сигурността и отбраната си. Младите хора в ЕС също изразяват по-голямо доверие в способността на съюза да защити страните-членки. Въпреки това, около една трета от гражданите смятат, че ЕС не инвестира достатъчно в отбраната, докато 14% считат, че ресурсите за това са твърде големи. Исканията за увеличаване на инвестициите нарастват с възрастта, като 27% от младите хора и 35% от хората над 55 години изразяват това желание.

На фона на тези тенденции, Дания обяви, че ще отпусне 1,2 млрд. крони (около 190 млн. долара) за "авариен пакет", който да засили готовността на страната в случай на война или голяма криза. Планът се фокусира върху укрепването на капацитета за електроснабдяване, водоснабдяване, здравеопазване и телекомуникации, като министърът на устойчивостта и готовността Торстен Шак Педерсен подчерта, че подобни усилия се предприемат и от цяла Европа. Във връзка с тези мерки Дания препоръча на гражданите да бъдат подготвени да се справят сами за 72 часа в случай на извънредна ситуация, включително липса на електричество и вода.

Отношенията между Европа и САЩ достигнаха най-ниското си ниво след началото на втория мандат на Доналд Тръмп, което принуждава ЕС да засили собствените си отбранителни способности. Иво Далдер, бивш представител на САЩ в НАТО, отбелязва, че Европа, 80 години след Втората световна война, вече трябва да вземе сериозни решения по отношение на отбраната, като прекратява политиката на разоръжаване и преминава към нов етап на въоръжаване и защита.