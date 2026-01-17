Европейският квартал, който функционира като независима държава

Градът възниква на 26 септември 1971 г.

В центъра на Копенхаген, сред подредената датска столица, повече от половин век съществува квартал, който поставя под въпрос основни принципи на модерната държава – собствеността, законите и ролята на парите. Кристиания, известна като „Свободния град“, започва като незаконна окупация през 1971 г., а днес е едновременно туристическа атракция, културен център и жив социален експеримент.

Кристиания възниква на 26 септември 1971 г., когато група хипита, артисти и активисти се настаняват в изоставени военни казарми. Те обявяват територията за автономна зона и заявяват, че ще живеят по свои правила. Решенията се вземат колективно, частната собственост е отхвърлена, а ролята на парите е силно ограничена. Вместо покупка и натрупване се насърчават споделянето, повторната употреба и самостоятелното изграждане на жилища.

В продължение на десетилетия Кристиания функционира извън класическата пазарна логика, пише BBC. Жителите не притежават индивидуални имоти, не плащат наеми в обичайния смисъл и разчитат на общи фондове за поддръжка на квартала. Това превръща района в своеобразна „държава в държавата“ – с вътрешни правила, собствено управление и ясно изразено недоверие към институциите.

Този модел обаче неизбежно влиза в конфликт с датската държава. С годините напрежението се засилва, а Кристиания се превръща в една от най-спорните зони в страната. Допълнително внимание привлича Pusher Street – улица, известна с откритата търговия на канабис. Макар леките наркотици официално да са незаконни в Дания, те дълго време са били продавани в района, което води до периодични полицейски акции и политически дебати.

Промяната идва през 2012 г. След дълги преговори жителите на Кристиания купуват земята от датската държава и стават законни собственици. Така кварталът престава да бъде незаконна окупация и преминава към нов етап – самоуправляваща се общност, администрирана чрез фондация. Това решение налага и сериозни компромиси. Парите, които дълго време са били периферни, се превръщат в необходим инструмент за поддръжка, инвестиции и услуги.

Днес в Кристиания живеят около 900 души. Кварталът разполага с ресторанти, кафенета, магазини, детски градини и активна културна сцена. Около 40 души са наети официално за дейности като почистване, поддръжка и социални услуги. Законите се прилагат от 2013 г., макар че иронични табели на изходите напомнят на посетителите, че напускат „Свободния град“ и влизат в Европейския съюз.

Въпреки институционализирането си Кристиания запазва репутацията си на алтернативно пространство. Преди пандемията там се провеждат десетки концерти седмично, а артистичният живот остава ключова част от идентичността на квартала. Същевременно проблемът с нелегалната търговия на наркотици продължава да хвърля сянка върху имиджа му. От 2020 г. насам полицията засилва контрола, а темата за декриминализацията на канабиса остава отворена.

