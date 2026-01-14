Валидираха първата пощенска марка за 2026 г., посветена на еврозоната

Марката е с номинал едно евро

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова валидираха първата пощенска марка за 2026 г. „България в еврозоната“ на церемония в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Гроздан Караджов подчерта, че макар марката да е с номинал едно евро и малка по размер, тя носи голямо историческо значение, тъй като дава знак за нов етап в развитието на страната.

Караджов благодари на финансовия министър в оставка Теменужка Петкова за усилията й в управлението на публичните финанси в труден период, като отбеляза овладяването на инфлацията и ограничаването на бюджетния дефицит. По думите му влизането в еврозоната е дългогодишна мечта за българските граждани.

Той обърна внимание и на художествения проект на марката, дело на художника Ненко Атанасов, който прави връзка между първите български пощенски марки и съвременната европейска идентичност. Дизайнът напомня най-ранните български марки, включва коронования български лъв – символ на държавността още от Търновската конституция, и препраща към историческите етапи в паричната система на страната.

Караджов уточни, че пощенските марки ще продължат да се продават в мрежата на „Български пощи“ до изчерпване на наличностите, като заплащането ще може да се извършва в евро по официалния курс.

Министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова заяви, че приемането на България в еврозоната e дългоочаквана мечта за поколения българи. По думите й страната заема достойното си място сред държавите членки и завършва процеса на пълна интеграция в Европейския съюз.

Петкова посочи, че ползите от приемането на еврото включват по-голяма икономическа и финансова стабилност, повече инвестиции, икономически растеж, по-високи доходи и улеснени разплащания за гражданите и бизнеса. Тя подчерта, че процесът по въвеждането на еврото протича плавно, без сътресения, и призова обществото и бизнеса да се възползват от предимствата на членството на България в еврозоната.

