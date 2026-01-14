BGN → EUR
Предупреждават за фалшиви имейли с фактури за ток

Предупреждават за фалшиви имейли с фактури за ток

bTV Бизнес екип

Ето как да ги разпознаете

"Електрохолд Продажби" уведоми своите клиенти за установени опити за фишинг измами чрез изпращане на фалшиви имейли, в които се твърди, че са прикачени фактури за електроенергия. Идентифицираните до момента атаки са насочени към бизнес потребители.

Компанията призовава клиентите да бъдат изключително внимателни и да проверяват получените електронни съобщения, предаде БНТ. Един от основните признаци за измама в конкретния случай е, че имейл адресът на подателя е некоректен и съвпада с имейл адреса на получателя. Част от посочените в имейла линкове също са подвеждащи.

БНБ предупреди да не взимате тези банкноти

Електрохолд Продажби изпраща електронни фактури единствено от следния официален имейл адрес: [email protected].

При съмнение за измама:

• Трябва да се проверява имейла, от който е изпратено съобщението
• Не трябва да се отварят файлове и линкове
• Не трябва да се предоставят лични или финансови данни

Кои са най-силните паспорти в света за 2026 г.?

При необходимост от допълнителна информация или съмнение за злоупотреба, клиентите може да подадат сигнал през официалните канали за обслужване на клиенти на "Електрохолд Продажби" или на https://info.electrohold.bg/webint/vok/contact-us.php

