Последвайте ни
Свят Финансовият министър на Франция вижда "първи положителен сигнал" от Тръмп

Финансовият министър на Франция вижда "първи положителен сигнал" от Тръмп

bTV Бизнес екип

Според него това развитие представлява обнадеждаващ сигнал за намаляване на напрежението

Френският министър на финансите Ролан Лескюр приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да се откаже от заплахата за налагане на допълнителни мита на редица държави заради позицията им по въпроса за Гренландия. Според него това развитие представлява обнадеждаващ сигнал за намаляване на напрежението, предава БНР.

Снимка: Getty Images / iStock

Това е първи положителен знак и се движи в правилната посока. Именно това търсехме. Ключовата дума през последните 48 часа беше деескалация и в момента сме в процес на деескалация“, заяви Лескюр в интервю за френското радио RTL.

В същото време министърът подчерта, че Европа трябва да остане нащрек и да бъде бдителна“ по отношение на непредсказуемостта“ на американския президент, въпреки временното отстъпление от страна на Вашингтон.

По думите на Лескюр, решението на Тръмп да оттегли заплахата за въвеждане на 10-процентни мита срещу осем европейски държави, изпратили войски в Гренландия, сред които и Франция, показва, че е по-добре да бъдеш твърд и възпиращ, отколкото слаб и търпелив“.

Mercosur на ръба: Европарламентът спира ратификацията

Френският финансов министър отбеляза още, че международните инвеститори все по-активно диверсифицират инвестиционните си портфейли, за да се защитят от несигурността, свързана с политиката на Тръмп. Разговарял съм с големи международни инвеститори, които потвърждават, че вече диверсифицират, включително чрез инвестиции в Европа. Възможно е Европа да не действа достатъчно бързо или да не е достатъчно силна, но поне е предсказуема“, допълни Лескюр.

