Финансовият министър на Франция вижда "първи положителен сигнал" от Тръмп

Според него това развитие представлява обнадеждаващ сигнал за намаляване на напрежението

Френският министър на финансите Ролан Лескюр приветства решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да се откаже от заплахата за налагане на допълнителни мита на редица държави заради позицията им по въпроса за Гренландия. Според него това развитие представлява обнадеждаващ сигнал за намаляване на напрежението, предава БНР.

Снимка: Getty Images / iStock

„Това е първи положителен знак и се движи в правилната посока. Именно това търсехме. Ключовата дума през последните 48 часа беше деескалация и в момента сме в процес на деескалация“, заяви Лескюр в интервю за френското радио RTL.

В същото време министърът подчерта, че Европа трябва да остане нащрек и да бъде „бдителна“ по отношение на „непредсказуемостта“ на американския президент, въпреки временното отстъпление от страна на Вашингтон.

По думите на Лескюр, решението на Тръмп да оттегли заплахата за въвеждане на 10-процентни мита срещу осем европейски държави, изпратили войски в Гренландия, сред които и Франция, показва, че „е по-добре да бъдеш твърд и възпиращ, отколкото слаб и търпелив“.

Френският финансов министър отбеляза още, че международните инвеститори все по-активно диверсифицират инвестиционните си портфейли, за да се защитят от несигурността, свързана с политиката на Тръмп. „Разговарял съм с големи международни инвеститори, които потвърждават, че вече диверсифицират, включително чрез инвестиции в Европа. Възможно е Европа да не действа достатъчно бързо или да не е достатъчно силна, но поне е предсказуема“, допълни Лескюр.

