Какво ще стане, ако Кристин Лагард напусне ЕЦБ предсрочно?

Мандатът на президента на ЕЦБ е осем години и не подлежи на подновяване

През последните дни се появиха спекулации, че президентът на Европейска централна банка Кристин Лагард възнамерява да се оттегли от поста си предсрочно. Управителят на Френската централна банка и член на Европейска централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало определи като спекулация публикацията на Файненшъл таймс, цитира БНР.

Пред френска парламентарна комисия Вилроа заяви, че е запознат със слуховете около Лагард, но според него те не представляват достоверна информация. Той подчерта, че ще остави официалния коментар на ЕЦБ, като отново ги определи единствено като слухове. Банкерът повтори и че собственото му решение да се оттегли през юни – повече от година преди края на мандата му – за да оглави благотворителна фондация за деца в неравностойно положение, е изцяло лично. По думите му никой не е оказвал натиск или не го е приканвал да напусне поста си.

Снимка: Reuters

Какво се случва, ако тя напусне предсрочно?

Ако Кристин Лагард напусне предсрочно, това няма да предизвика институционална криза, но ще задейства установена процедура в рамките на Европейска централна банка. Временно функциите ѝ могат да бъдат поети от вицепрезидента, а Управителният съвет ще продължи да взема решенията си без прекъсване, така че паричната политика няма да спре. Възможни са обаче краткосрочни реакции на пазарите – при еврото и облигациите – особено ако напускането е изненадващо.

Новият президент се избира по процедура, заложена в договорите на ЕС: Европейски съвет предлага кандидат, след консултации с Европейски парламент и Управителния съвет на ЕЦБ, след което го назначава с квалифицирано мнозинство. Мандатът е осем години и не подлежи на подновяване. Процесът може да отнеме седмици или месеци в зависимост от политическите договорки, а ефектът върху пазарите ще зависи основно от профила на избрания кандидат.

Последна информация на ЕЦБ за инфлацията и валутните пазари

По отношение на инфлацията във Франция, която повече от година остава значително под средната за еврозоната и достигна едва 0,4% през януари на хармонизирана база, Вилроа посочи, че сегашното ѝ равнище не е прекалено ниско. Той очаква през 2026 г. тя да бъде средно малко над 1%, след като временните фактори, като цените на енергията, бъдат преодолени. В изказването си пред Френското национално събрание той подчерта, че ЕЦБ вече е „спечелила битката“ с инфлацията.

Централният банкер отбеляза също, че институцията следи внимателно движенията на валутните пазари и е готова да реагира при евентуално отражение върху инфлацията. Поскъпването на еврото спрямо долара до най-високи нива от 2021 г. насам е във фокуса на вниманието, тъй като може да повлияе върху цените в Европа в момент, когато инфлацията се стабилизира около целта от 2%, отбелязва Блумбърг, цитира БНР.

Вилроа подчерта, че засилването на еврото се дължи основно на отслабването на долара на фона на несигурността в политиката на САЩ, като същевременно единната валута остава близо до дългосрочните си средни стойности. Той уточни, че ЕЦБ няма конкретна цел за валутния курс, но той е от значение за прогнозите за инфлацията и икономическия растеж. Управителният съвет ще остане особено бдителен по отношение на тенденциите на пазарите, тъй като според него рисковете инфлацията да остане под целта от 2% са по-съществени от тези за нейното превишаване. Вилроа отново призова колегите си към прагматичност и гъвкавост при определянето на лихвените проценти, които са на ниво 2% от средата на 2025 г., и предупреди за възможен натиск върху цените от увеличения евтин внос от Китай.

