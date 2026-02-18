В България се изгражда станция за наблюдение на дълбокия космос

Ето къде ще бъде построена станцията

До края на 2026 година България ще завърши изграждането на първата за Югоизточна Европа наблюдателна станция на радиотелескопа LOFAR (Нискочестотен масив), съобщиха от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при Българската академия на науките (НАО - БАН).

LOFAR е най-големият радиотелескоп в света за ниски честоти. Това е паневропейски проект, който включва 52 антенни станции в осем държави - Нидерландия, Германия, Полша, Франция, Ирландия, Латвия, Швеция и Великобритания. В момента е в ход разширяване с допълнителни станции в Италия и България, казаха от института, цитирани от БТА.

Изследванията с радиотелескопа LOFAR обхващат научни области като слънчева физика, космическо време, образуване на галактики, физика на пулсарите, преходни радио явления и космически магнитни полета.

България е съучредител на Европейския консорциум за изследователска инфраструктура LOFAR ERIC, създаден от Европейската комисия през декември 2023 година, заедно с Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия и Полша. Проектът LOFAR-BG е финансиран като част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България 2020-2027, координирана от Министерството на образованието и науката (МОН).

Станцията LOFAR-BG се изгражда в непосредствена близост до Националната астрономическа обсерватория Рожен. Институтът по астрономия с НАО при БАН организира летен стаж по радиоастрономия и изграждане на LOFAR-BG през 2026 година. Стажът е предназначен за студенти, докторанти и млади учени с интерес към радиоастрономията, физиката и инженерните науки, казаха още от института.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN