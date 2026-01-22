Европейска страна обмисля изграждането на малки ядрени реактори

Вече е създадена рамка за анализ на „потенциала и рисковете“

Дания разглежда възможността за изграждане на малки модулни ядрени реактори, за да посрещне бъдещите си енергийни нужди, съобщи министерството на климата и енергетиката. Подобен ход би означавал край на действащата от 1985 г. забрана за използване на ядрена енергия.

В официално изявление министерството посочва, че вече е създадена рамка за анализ на „потенциала и рисковете“ на новите ядрени технологии, както и за възможното премахване на мораториума, предаде АФП.

„Зелената енергия от слънце и вятър е и ще остане гръбнакът на датското енергоснабдяване, но виждаме, че тя не може да бъде единственото решение“, заяви министърът на климата, енергетиката и комуналните услуги Ларс Аагор, цитиран от БГНЕС. „Трябва да бъдем отворени към проучване дали други технологии могат да ни осигурят зелена енергия в бъдеще“, допълни той, като посочи, че малките модулни реактори могат да бъдат една от опциите.

Т.нар. SMR представляват усъвършенствани ядрени реактори с мощност до 300 мегавата електроенергия на модул – около една трета от капацитета на традиционен ядрен реактор. Те са по-лесни за изграждане и съответно по-достъпни като цена в сравнение с големите ядрени централи.

Преди вземането на политическо решение правителството търси допълнителна информация относно регулаторните процедури, безопасността, управлението на радиоактивните отпадъци, необходимите експертни ресурси и разходите.

Датският парламент, който през 1985 г. гласува забраната за използване на ядрена енергия, се съгласи в началото на 2025 г. да започне разглеждане на нови ядрени технологии като възможен енергиен източник.

По данни на Международната агенция по енергетика за 2024 г. вятърната енергия осигурява 58 процента от електропроизводството на Дания, биогоривата – 18 процента, слънчевата енергия – 11 процента, а отпадъците и въглищата – по пет процента.

