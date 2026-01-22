"Бордът за мир", в който Желязков се подписа, ще иска 1 млрд. долара за постоянно членство

Тръмп ще бъде председател на борда за неопределен срок

Росен Желязков, заедно с унгарския премиер Виктор Орбан, са единствените политически лица от Европейския съюз, които присъстваха на церемонията по подписването на учредителния документ на Борда за мир в Давос. Но колко ще струва подписа на Желязков на България?

Повече за инициативата

„Бордът за мир“

Снимка: Правителствена пресслужба

Първоначално Тръмп предложи „Бордът за мир“ като част от втората фаза на 20-точковия план за прекратяване на огъня в Газа, посредничен от САЩ, през септември. Съветът за сигурност на ООН подкрепи плана през ноември, придавайки му международна легитимност, с мандат на съвета да наблюдава демилитаризацията и възстановяването на Газа, пише CNN.

Тръмп обаче имаше по-дългосрочни планове. Проектът на устава, получен от CNN, описва Съвета за мир като „международна организация“, насърчаваща стабилността, мира и управлението „в райони, засегнати или застрашени от конфликт“.

Според устава, Тръмп ще бъде председател на борда за неопределен срок, като е възможно да задържи поста и след втория си президентски мандат.

„Бордът за мир“ ще бъде над „основателски изпълнителен съвет“, който включва зетя на Тръмп Джаред Кушнер, държавния секретар Марко Рубио, специалния пратеник Стив Уиткоф и бившия британски премиер Тони Блеър.

Членска такса

Членовете на „ Съвета на мира “ на президента Доналд Тръмп , комитетът, който ще наблюдава възстановяването на Газа, ще получат постоянно място, ако платят 1 милиард долара, според американски служител, пише CNN.

Събраните средства ще бъдат използвани за възстановяване на Газа като „няма да има прекормерни заплати и огромно административно натоварване, което е проблем за много други международни организации“.

Въпреки че няма изискване за внасяне на средства в борда, членовете, които не направят плащане от 1 милиард долара, ще имат тригодишен мандат.

Кои са другите дъргави в Борда?

Снимка: Правителствена пресслужба

Около 35 държави се присъединяват към инициативата. По предварителни списъци, обявени от Ройтерс, сред тях Израел, Саудитска Арабия, Турция, Аржентина, Армения, Египет, Беларус, Казахстан, Виетнам, Индонезия и др.

