"Бордът за мир", в който Желязков се подписа, ще иска 1 млрд. долара за постоянно членство

Европейска страна обмисля изграждането на малки ядрени реактори
Тръмп ще бъде председател на борда за неопределен срок
Росен Желязков, заедно с унгарския премиер Виктор Орбан, са единствените политически лица от Европейския съюз, които присъстваха на церемонията по подписването на учредителния документ на Борда за мир в Давос. Но колко ще струва подписа на Желязков на България?
Първоначално Тръмп предложи „Бордът за мир“ като част от втората фаза на 20-точковия план за прекратяване на огъня в Газа, посредничен от САЩ, през септември. Съветът за сигурност на ООН подкрепи плана през ноември, придавайки му международна легитимност, с мандат на съвета да наблюдава демилитаризацията и възстановяването на Газа, пише CNN.
Тръмп обаче имаше по-дългосрочни планове. Проектът на устава, получен от CNN, описва Съвета за мир като „международна организация“, насърчаваща стабилността, мира и управлението „в райони, засегнати или застрашени от конфликт“.
Според устава, Тръмп ще бъде председател на борда за неопределен срок, като е възможно да задържи поста и след втория си президентски мандат.
„Бордът за мир“ ще бъде над „основателски изпълнителен съвет“, който включва зетя на Тръмп Джаред Кушнер, държавния секретар Марко Рубио, специалния пратеник Стив Уиткоф и бившия британски премиер Тони Блеър.
Членовете на „ Съвета на мира “ на президента Доналд Тръмп , комитетът, който ще наблюдава възстановяването на Газа, ще получат постоянно място, ако платят 1 милиард долара, според американски служител, пише CNN.
Събраните средства ще бъдат използвани за възстановяване на Газа като „няма да има прекормерни заплати и огромно административно натоварване, което е проблем за много други международни организации“.
Въпреки че няма изискване за внасяне на средства в борда, членовете, които не направят плащане от 1 милиард долара, ще имат тригодишен мандат.
Около 35 държави се присъединяват към инициативата. По предварителни списъци, обявени от Ройтерс, сред тях Израел, Саудитска Арабия, Турция, Аржентина, Армения, Египет, Беларус, Казахстан, Виетнам, Индонезия и др.
