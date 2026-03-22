Европейска столица забранява продажбата на алкохол през нощта

Общинският съвет на Варшава почти единодушно прие решение за забрана на продажбата на алкохол през нощта. Мярката цели да ограничи шума, нарушенията на обществения ред и честите полицейски намеси, свързани с употребата на алкохол.

Новите правила ще забраняват продажбата на алкохол в магазини и бензиностанции между 22:00 и 06:00 часа. Ограничението обаче няма да важи за ресторанти, барове и развлекателни заведения, както и за безмитните магазини на летище "Шопен", предаде Euractiv.

Решението следва пилотни програми в два района на Варшава, включително в центъра на града, които показват положителни резултати. Според властите подобни мерки вече са дали ефект и в други полски градове.

Между 2018 и 2024 г. около 180 общини в Полша са въвели ограничения върху нощната продажба на алкохол. Сред тях са големи градове като Краков, Вроцлав, Шчечин и Лодз.

В Краков например след въвеждането на забраната се отчита значителен спад на нощните инциденти. През 2025 г. полицията е реагирала 52 пъти заради прекомерна употреба на алкохол, докато през 2022 г. – година преди въвеждането на мярката – случаите са били 350.

Според данни на Евростат Полша е на второ място в ЕС по смъртност, свързана с алкохола, след Словакия.

Ако решението не бъде оспорено от регионалните власти, забраната във Варшава ще влезе в сила на 1 юни. Търговските обекти, които не спазват правилата, могат да бъдат глобени или да загубят лиценза си за продажба на алкохол.

