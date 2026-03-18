Ново проучване: Колко струва покупката на нова къща в София?

Към края на 2025 г. цените на къщите в комплекси са с над 80 на сто по-високи спрямо началото на 2021 г.

През второто полугодие на 2025 г. броят на къщите в комплекси в рамките на София и околните населени места надхвърля 2000 единици, разпределени в 131 жилищни проекта, показват данни от проучване на компанията за професионални услуги и управление на инвестиции в недвижими имоти „Колиърс“ (Colliers), предава БТА. Запазва се тенденцията към намаляване на средната квадратура, свързана с изнасяне на паркоместата извън сградите и навлизането на концепцията за „вертикален апартамент“.

По-голямата част от съществуващите комплекси са разположени по Южната дъга на Околовръстния път и в близките села, като самостоятелната къща остава най-търсеният тип имот, следвана от редовите къщи с малък двор. В строеж са 1440 къщи в 93 проекта, като около половината от тях са съсредоточени в десетте най-големи проекта, основно в района на Южната дъга, както и в селата Бистрица, Панчарево и Лозен.

Типичната самостоятелна къща е с разгъната застроена площ от около 380 кв.м, четири спални, три бани, двор от 810 кв.м, паркоместа за три автомобила и цена приблизително 820 000 евро с ДДС и включено паркомясто. Къщите близнаци обичайно са с площ около 330 кв.м, четири спални, три бани, двор от 300 кв.м, паркоместа за два автомобила и цена около 720 000 евро с ДДС и паркомясто. Редовите къщи са с площ около 260 кв.м, три спални, средно 2,8 бани, двор от 160 кв.м, паркоместа за два автомобила и цена около 550 000 евро с ДДС и паркомясто.

Броят на сделките с къщи в разглеждания район през последните години варира между 1100 и 1300 годишно, като в тези данни са включени и сделки със самостоятелни къщи извън комплекси, посочват от компанията. Търсенето намалява спрямо пиковите нива от 2021 г., но основната част от сделките продължава да бъде за самостоятелни къщи извън комплекси. Значителен дял от покупките се финансира със собствени средства, въпреки рекордно ниските лихви по ипотечните кредити, отбелязват от „Колиърс“.

Към края на 2025 г. цените на къщите в комплекси са с над 80 на сто по-високи спрямо началото на 2021 г., а строителните разходи са нараснали с 66 на сто. Инвеститорите насочват интереса си към райони с по-достъпна земя, за да запазят конкурентоспособност при увеличаващи се цени на материалите и труда. Показателят за достъпност, измерен като съотношение между средна заплата и цена на кв.м, се понижава от 2021 г. и в края на 2025 г. достига 0,73 кв.м с една средна заплата.

Наблюдава се засилен интерес към къщи с устойчив дизайн и внедрени иновативни технологии, като финансирането на подобни проекти е приоритет за банките. Купувачите продължават да предпочитат ново строителство, отличаващо се с високо качество на материалите и технологиите, енергийна ефективност и съвременни разпределения. Интересът към парцели по Южната дъга на Околовръстния път остава стабилен, докато недостатъчно развитата инфраструктура в северните квартали ограничава развитието в тези райони, посочват от компанията.

