Евакуацията на астронавтите: Ето колко струва космическият кораб Crew Dragon, в който се укриват

Руски екипаж се опитва да отстрани влошаващия се теч на въздух в своята част от орбиталната лаборатория

Астронавтите на борда на Международната космическа станция получиха нареждане от НАСА да се укрият в космическия кораб Crew Dragon на SpaceX, докато руските им колеги се опитва да отстранят влошаващ се теч на въздух в своята част от орбиталната лаборатория, съобщи НАСА, цитирано от CBC.

Четиримата членове на екипажа на мисията Crew-12 на НАСА на борда на Международната космическа станция, двама американски астронавти, един френски астронавт и един руски космонавт, получиха указание от Центъра за управление на полетите в 9:04 ч. източноамериканско време да се качат в скачения към станцията космически кораб Crew Dragon и да облекат скафандрите си. Мярката е била предприета като предпазна подготовка за евентуална спешна евакуация, ако установеният теч се окаже сериозна заплаха, съобщиха от НАСА.

Космическият кораб Crew Dragon

Снимка: SpaceX

През септември 2014 г. компанията SpaceX на Илон Мъск, заедно с Boeing, печели договор по програмата на НАСА за търговски транспорт на екипажи (Commercial Crew Transportation Capability – CCtCap) на стойност 2,6 млрд. долара. Целта на програмата е разработването и въвеждането в експлоатация на космически кораби за превоз на астронавти до и от Международната космическа станция (МКС).

Според публикация на Space.com от 2019 г., договорите предвиждат всяка от двете компании да извърши по шест пилотирани мисии до МКС, като при всяка мисия транспортира до четирима астронавти в двете посоки. Още преди подписването на договорите по CCtCap и Boeing, и SpaceX вече са работили по програмата за търговски екипажи на НАСА. До момента Boeing е получила общо 4,82 млрд. долара по програмата, докато SpaceX е получила около 3,14 млрд. долара.

SpaceX инвестира стотици милиони долари в разработването и завършването на дизайна на капсулата Crew Dragon. Производствените разходи за една капсула се оценяват на между 250 и 400 млн. долара.

Главният изпълнителен директор на SpaceX, Илон Мъск, избира името Dragon като препратка към популярната песен от 1963 г. Puff, the Magic Dragon, изпълнявана от Peter, Paul and Mary. Името е и закачлив отговор на критиците, които в ранните години на компанията определяли космическите амбиции на SpaceX като „приказка“.

В момента SpaceX се готви за най-голямото първично публично предлагане в историята, което може да направи нейният основател трилионер.

Снимка: Reuters

НАСА и руската космическа агенция Роскосмос, двата основни оператора на станцията, спорят от месеци относно причините и потенциалните решения за малки течове на въздух на борда на руския сервизен модул „Звезда“, ключова структура на лабораторията с размерите на футболно игрище.

Изтичането на въздух е било сравнително незначително през последните месеци, но в понеделник ескалира от половин килограм въздух на ден до два килограма, според висш служител на НАСА, който е поискал да не бъде назован.