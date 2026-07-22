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84.31 $/барел
Bitcoin
$66,323.0
Свят Гърция представи инвестиционна програма за 23 млрд. евро до 2030 г.

Гърция представи инвестиционна програма за 23 млрд. евро до 2030 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Програмата предвижда финансиране на транспортна, цифрова и социална инфраструктура

Гръцкото правителство представи Националната програма за развитие за периода 2026–2030 г. на стойност 23 млрд. евро.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че средствата са резултат от постигнатата през последните години фискална стабилност и ще бъдат насочени към публични и частни инвестиции във всички региони на страната.

„Истинското сближаване с Европа през следващите пет години ще се реши преди всичко в областта на инвестициите“, подчерта той.

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Програмата предвижда финансиране на транспортна и цифрова инфраструктура, училища, управление на водите, социална защита и гражданска защита. Според Мицотакис до 2030 г. Гърция може да се превърне в „много по-добра страна“, предаде БГНЕС. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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