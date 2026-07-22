Nvidia измисли нов начин да продава повече AI чипове

Защо Nvidia започна да действа като „гарант“ за AI стартъпите?

По-рано тази година стартъпът за изкуствен интелект Fireworks AI искаше да наеме изчислителни ресурси за стотици милиони долари. Вместо да ползва традиционните облачни гиганти (Amazon, Microsoft) или да купува собствени графични процесори (GPU), компанията се обърна към GMI Cloud – т.нар. неооблак (специализиран AI облачен доставчик, предлагащ по-бърз достъп и по-ниски цени).

Сделката обаче се сблъска със сериозно финансово препятствие, съобщава The Business Insider.

Проблемът: Банките отказват финансиране

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За да обслужва Fireworks, GMI Cloud трябваше първо да закупи масивни GPU системи от Nvidia. Спирачката в случая е, че банките отказаха да отпуснат заем на GMI Cloud.

Традиционните финансови институции разглеждат дори водещите AI стартъпи като рискови клиенти без необходимия „инвестиционен рейтинг“.

Решението: „Застрахователният продукт“ на Nvidia

Основателят и главен изпълнителен директор на GMI, Алекс Йе, представил казуса пред Nvidia, което довело до създаването на нов модел за финансиране. Как работи? Nvidia действа като поръчител – обещава да покрие плащанията, ако клиентът (в случая Fireworks) спре да плаща. В замяна GMI Cloud споделя част от приходите си с Nvidia.

„Nvidia се съгласява да се намеси, ако някой от клиентите ни спре да плаща.“, казва Алекс Йе, главен изпълнителен директор на GMI Cloud

Какви са ползите за страните?

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За неооблаците (GMI Cloud): Вземат заеми от банките, които иначе биха били невъзможни. GMI вече обяви ангажимент от 500 млн. долара за разширяване на AI инфраструктурата си по тази схема.

Бързо развиващ се пазар

Въпреки че банките все още са предпазливи, пазарът се променя с бързи темпове. Този месец Fireworks AI обяви, че е набрала 1,5 млрд. долара финансиране при обща оценка на компанията от 17,5 млрд. долара. Допълнително влияние върху финансовите модели оказват и непрекъснато нарастващите цени на паметта.