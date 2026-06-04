SpaceX струва 1,75 трилиона долара: Какво всъщност означава това?

SpaceX се готви за борсата: Ще стане ли Мъск трилионер след рекордното IPO?

Новината около SpaceX предизвика огромен интерес, защото компанията твърди, че може да бъде оценена на около 1,75 трилиона долара при предстоящото си първично публично предлагане (IPO). Ако това се случи, тя ще се нареди сред най-ценните компании в света, а основателят ѝ, Илон Мъск, може да стане първият човек с лично състояние над 1 трилион долара, пише BBC.

Но какво всъщност означават всички тези цифри?

Какво е IPO?

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IPO (Initial Public Offering) или „първично публично предлагане“ е моментът, в който частна компания започва да продава свои акции на широката публика чрез фондовата борса. До този момент SpaceX е собственост основно на Мъск и други инвеститори. След IPO всеки инвеститор ще може да купува и продава акции на компанията.

Днес SpaceX е като частен бизнес с ограничен брой собственици. След IPO тя става публична компания, в която могат да инвестират милиони хора и фондове по света.

Защо оценката от 1,75 трилиона долара е толкова важна?

В изненадващ ход преди представянето си пред инвеститорите, SpaceX на Илон Мъск планира да фиксира цената на първичното си публично предлагане от 135 долара за акция. Това е необичайно, тъй като инвеститорите предпочитт да посочат ценови диапазон, което позволява цената да се коригира в зависимост от търсенето.

Ако инвеститорите приемат тази цена, общата стойност на SpaceX ще достигне приблизително 1,75 трилиона долара.

За сравнение по-рано тази година оценката беше около 1,25 трилиона долара. Това означава увеличение с около 500 милиарда долара само за няколко месеца. Това е огромен скок дори за технологичните стандарти.

Компанията предлага тази цена като ориентир, но реалната цена ще бъде определена от пазара.

Защо ранното обявяване на цената е необичайно?

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Обикновено компаниите разкриват очакваната цена на акциите си ден или два преди началото на търговията. SpaceX я обявява повече от седмица по-рано. Това е рядък ход и може да се разглежда като сигнал, че ръководството е уверено в интереса на инвеститорите.

Защо инвеститорите оценяват SpaceX толкова високо?

На пръв поглед финансовите резултати не изглеждат впечатляващи. През миналата година компанията има приходи от 18,6 милиарда долара и нетна загуба от 4,9 милиарда долара.

През първото тримесечие на тази година има продажби от 4,7 милиарда долара и нетна загуба от 4,3 милиарда долара. С други думи, компанията все още губи пари.

Тогава защо струва толкова много? Отговорът е, че инвеститорите купуват не толкова сегашните резултати, колкото бъдещите възможности.

На какво залагат инвеститорите?

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SpaceX вече не е просто ракетна компания Тя развива няколко огромни направления:

1. Космически изстрелвания

Това е основният бизнес на компанията. Тя извежда спътници и товари в космоса и е един от водещите играчи в света.

2. Starlink

Starlink предоставя интернет чрез хиляди спътници в орбита. Много анализатори смятат, че именно Starlink може да се превърне в най-печелившия бизнес на SpaceX.

3. Изкуствен интелект

SpaceX вече е свързана и с xAI, компанията зад чатбота Grok. Така компанията навлиза в един от най-бързо растящите пазари в света – изкуствения интелект.

4. Космически центрове за данни

Една от най-амбициозните идеи на Мъск е изграждането на центрове за данни в космоса или дори на Луната.

AI изисква огромни количества електроенергия. Земните ресурси и подходящите терени са ограничени. В бъдеще част от инфраструктурата може да бъде преместена извън Земята. Засега това е по-скоро дългосрочна визия, отколкото реален бизнес, но инвеститорите често плащат високи оценки именно за подобни перспективи.

Защо някои експерти са скептични?

Критиците посочват няколко проблема като един от тях е, че компанията все още е на загуба. Въпреки милиардните приходи, SpaceX продължава да отчита отрицателни финансови резултати. Има значителен дълг. Според публикуваните данни, цитирани от BBC, има активи около 102 милиарда долара и задължения от около 60,5 милиарда долара.

Оценката е изключително висока

Някои анализатори смятат, че компанията се оценява по-скъпо от почти всички големи технологични гиганти спрямо текущите си приходи.

Може ли Илон Мъск да стане трилионер? Теоретично – да. Мъск контролира над 80% от SpaceX. Ако компанията действително достигне оценка от 1,75 трилиона долара и пазарът приеме тази стойност, неговият дял би струвал над 1,4 трилиона долара.

На практика обаче богатството му ще бъде основно „на хартия“, стойността може да се променя ежедневно, а цената на акциите може както да расте, така и да пада.

SpaceX се готви за едно от най-големите IPO-та в историята. Компанията смята, че може да бъде оценена на около 1,75 трилиона долара, въпреки че все още отчита значителни загуби.