Десет дни около Луната: Колко струва завръщането на човека в дълбокия космос?

Космическият кораб Orion се приводни в Тихия океан край Сан Диего в 3:07 ч. българско време

В 3:07 ч. българско време космическият кораб Orion се приводни в Тихия океан край Сан Диего и сложи край на мисията Artemis II - първият пилотиран полет около Луната от повече от 50 години.

Четиримата астронавти — Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хансен — изпълниха всички поставени задачи и достигнаха максимално разстояние от 406 771 км от Земята. Полетът продължи десет дни и постави нови оперативни рамки за бъдещи мисии извън ниска околоземна орбита.

Мисията е технологичен успех. Следващият въпрос обаче е свързан с цената на подобни проекти - и доколко е реалистично такива полети да се превърнат от единични постижения в по-честа практика.

Космосът не е евтин — и никога не е бил

Преди четири години NASA изчислява, че между 2012 и 2025 г. по програмата Artemis ще бъдат изразходвани около 93 млрд. долара - значително над първоначалните оценки. Въпреки че програмата официално започва през 2017 г., разработката на ключови елементи, включително ракетата Space Launch System, започва години по-рано. Последните одитни доклади показват, че разходите продължават да нарастват, пише BBC. Един полет по програмата струва около 4,1 млрд. долара. Въпреки че добивът на ресурси от Луната често се посочва като бъдеща икономическа възможност, това остава дългосрочна перспектива. От NASA подчертават, че програмата вече има икономически ефект — осигурява заетост на близо 20 000 души и принос към икономиката от около 75,6 млрд. долара.

Космическа конкуренция

Космическата надпревара днес се измерва пряко чрез мащаба на публичните инвестиции.

Според информация на DW NASA разполага с бюджет от около 24,9 млрд. долара годишно и остава най-големият публичен инвеститор в сектора. China National Space Administration следва с приблизително 19 млрд., като разликата постепенно се свива.

European Space Agency оперира с около 9,2 млрд. долара, докато Roscosmos и Indian Space Research Organisation остават на значително по-ниски нива — съответно около 3,1 млрд. и 1,45 млрд. долара.

Китай развива последователна програма с ясно разпределени етапи, включително орбиталната станция Tiangong space station и планирани мисии към Луната. Това променя баланса от еднополюсен към многополюсен модел, в който инвестициите се превръщат в основен инструмент за позициониране.

Частният сектор и новата космическа икономика

Паралелно с държавните програми, частният сектор заема все по-централна роля.

Компании като SpaceX и Blue Origin участват в ключови елементи от бъдещите мисии — от транспорт до лунна инфраструктура. Това води до постепенно пренареждане на модела, при който държавата остава основен възложител, но не и единствен изпълнител.

Едновременно с това космосът се оформя като икономически сектор със собствен пазар. Сателитните услуги, наблюдението на Земята и комуникационните системи вече генерират реални приходи, а броят на активните обекти в орбита надхвърля 10 000.