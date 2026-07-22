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Свят Джеф Безос може да придобие дял от футболния клуб "Ливърпул"

Джеф Безос може да придобие дял от футболния клуб "Ливърпул"

Свят

bTV Бизнес екип

Безос е сред тримата най-богати души в света

Основателят на "Амазон" Джеф Безос е провел разговори с консорциум, който се опитва да придобие миноритарен пакет от акциите на английския футболен клуб "Ливърпул".

Според Sky News Безос, който е сред тримата най-богати души в света, може да стане част от група, оглавяване от Амит Батиа, който е зет на индийския милиардер Лакшми Митал. Във вторник настоящите собственици на "Ливърпул" от "Фенуей Спортс Груп" съобщиха, че са провели разговори с Батиа, който е изразил желание да инвестира в клуба.

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Също във вторник стана ясно, че Батиа напуска ръководството на втородивизионния "Куинс Парк Рейнджър"с, където бе през последните 18 години, и прехвърля дела си на мажоритарния собственик Рубен Гнаналингам.

"Фенуей Спортс Груп" контролира "Ливърпул" от 2010 година, припомни БНР. През 2023 година от компанията продадоха миноритарен дял на инвестиционната фирма "Дайнасти".

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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