ЕС планира да преквалифицира 600 000 работници за отбранителния сектор

Предлагат още създаване на европейска платформа за таланти в отбраната

Европа се опитва да се превъоръжи с бързи темпове. Но се сблъсква с един ключов проблем: липса на достатъчно квалифицирани хора, които да проектират и произвеждат необходимото количество военна техника за ефективна европейска отбранителна стратегия, пише Euronews.

Сега обаче ЕС планира до 2030 г. около 600 000 души да бъдат преквалифицирани или допълнително обучени за работа в отбранителната индустрия. Секторът обаче трудно успява да наема кадри с темпо, което да отговори на нуждите от ускорено превъоръжаване.

Тази цел е част от новата пътна карта за трансформация на отбранителната индустрия, представена от Европейската комисия. В нея влиза и създаването на платформа за таланти, която ще подкрепя стажове и обучения в компании за двойна употреба, отбранителни МСП, стартъпи и скейлъпи.

„Трябва да гарантираме уменията, от които отбраната се нуждае. Това се превръща в сериозно препятствие, защото всички производители се стремят да увеличават капацитета си, а недостигът на кадри води до силна конкуренция както вътре в сектора, така и между различните индустрии“, коментира представител на Комисията пред Euronews.

Европа бърза да укрепи отбраната си

ЕС иска да се превъоръжи предимно с европейско оборудване до края на десетилетието — период, в който съюзът смята, че Русия може отново да представлява пряка заплаха за друга европейска страна. Но след години на подценяване на отбранителния сектор, страните членки сега трябва да наваксват и в хора, и в капацитет.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г., европейските държави обещаха значително да увеличат военните си разходи, което доведе и до растеж на търсенето на специалисти. През 2023 г. европейската отбранителна индустрия е осигурила около 581 000 работни места. Въпреки това, според Европейската комисия, недостигът на работна ръка вече „застрашава оперативните способности на сектора и следователно — сигурността на ЕС“.

Проблемът обхваща както производството, където се разработват ключови технологии като изкуствен интелект и квантови системи, така и армията и институциите, които се нуждаят от експерти, за да внедряват бързо нови системи и оборудване.

План за нови кадри

За да запълни този дефицит, Комисията предлага пилотна програма „Гаранция за умения“, която ще помага на работници от автомобилната индустрия — сектор, който преминава през преструктуриране — да се пренасочат към стратегически отрасли като отбраната.

Комисарят по отбраната Андрюс Кубилиус уточни, че целта е ежегодно да се повишават уменията на около 12% от заетите в отбранителната и аерокосмическата индустрия, а до 2030 г. да бъдат преквалифицирани общо 600 000 души.

Комисията предлага още създаване на европейска платформа за таланти в отбраната, която ще финансира стажове чрез ваучери — пилотно планирани са 300 стипендии за студенти и млади специалисти.

„Идеята е да дадем възможност на любопитни и способни млади хора да видят отблизо как се внедрява иновация в отбранителната екосистема“, посочи представителят на Комисията.

Дигитални академии и бъдеща институция

Последната част от стратегията предвижда използването на съществуващи европейски онлайн академии — като Академията на EUSPA за космически технологии и европейските дигитални академии — за обучение на кадри, необходими в отбраната.

Комисията планира и създаването на самостоятелна Европейска академия за умения в отбранителната индустрия, но това би станало след 2028 г., когато ще започне новият бюджетен период.

