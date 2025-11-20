BGN → EUR
Свят Nvidia надхвърли очакванията на анализаторите с резултатите си за третото тримесечие

Nvidia надхвърли очакванията на анализаторите с резултатите си за третото тримесечие

Свят

bTV Бизнес екип

Нетната печалба на компанията нараства с 65% на годишна база

Американският гигант в разработването на електронни чипове Nvidia обяви снощи резултати за третото тримесечие, надхвърлящи очакванията на анализаторите, съобщи АФП.

Нетната печалба за третото тримесечие, приключило в края на октомври, нараства с 65% на годишна базадо 31,9 млрд. долара, се казва в прессъобщение на компанията. Данните бяха посрещнати положително на „Уолстрийт“, където акциите на Nvidia поскъпнаха с близо 4% в електронната търговия след края на сесията.

Как да направим силно първо впечатление на интервю за работа — въпросът за милион долара

Оборотът се увеличава с 62% спрямо същия период на миналата година и достига 57 млрд. долара.

Почти неизвестна за широката публика преди три години, Nvidia се превърна в един от символите на революцията, породена от генеративния изкуствен интелект, тъй като нейните графични процесори (GPU), се смятат за незаменим фактор за развитието му.

На фона на засилените през последните седмици опасения, че се надува балон около изкуствения интелект, пазарите очакваха с нетърпение изказванията на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан.

Хуан увери, че продажбите на „Блекуел“ – най-мощния чип на компанията с приложение в изкуствения интелект и облачните услуги – са „извън нормата“ и че всички графични процесори, предназначени за облачни платформи, са „разпродадени“.

Между политиката и почивката: Японският премиер Санае Такаичи заяви, че спи само по 4 часа на нощ

„Търсенето на изчислителни мощности продължава да се ускорява. Изкуственият интелект прониква навсякъде и може да прави всичко“, добави той.

Nvidia не очаква забавяне на темпото и прогнозира ръст на приходите от 65% за текущото тримесечие – значително по-голям, отколкото очакват анализаторите.

Компанията от Санта Клара (Калифорния) обявява и прогноза за брутен марж между 74,8% и 75,0% за четвъртото тримесечие (приключващо в края на януари) – ниво, което не е достигала от пет тримесечия.

