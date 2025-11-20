Приватизират известна модна марка

Ето какво се случва

Като част от тази знакова сделка, основателите Морис и Пол Марчиано и главният изпълнителен директор Карлос Алберини обединиха сили с Autentik, която ще придобие 51% от цялата интелектуална собственост на Guess. Останалият дял ще остане собственост на съществуващите акционери, включително гореспоменатите основатели и директори.

Акционерите на известната модна марка Guess ще получат 16,75 долара на акция в брой, което представлява 26% премия спрямо цената на затваряне на акциите във вторник. Новината веднага резонира положително на пазара - стойността на акциите скочи с почти 26%, достигайки 16,77 долара в ранната търговия. Въпреки този скок, акциите на компанията са паднали с около 38% през последните 12 месеца, главно поради ожесточената конкуренция и икономическата несигурност, засягаща разходите.

Компанията Guess обяви, че преходът към частна собственост ще им осигури по-голяма гъвкавост в управлението в днешната сложна бизнес среда. Това, според тях, ще им позволи да се концентрират върху дългосрочна стратегия без натиска от тримесечните отчети, изисквани от капиталовия пазар, съобщава Kurir.rs.

Преди обявяването на сделката, съоснователите и главният изпълнителен директор заедно притежаваха около 40,18% от компанията, като Пол Марчиано беше най-големият акционер с 28% дял, според данни на LSEG. Интересното е, че Guess получи оферта за поглъщане от компанията за управление на марки VHP Global още през март, която предложи 13 долара на акция. След тази оферта беше сформирана специална комисия със задачата да оцени предложението и да проучи други опции.

Очаква се целият процес на придобиване да приключи през четвъртото тримесечие на фискалната 2026 година, след получаване на всички необходими регулаторни одобрения. Тази стъпка бележи нова глава за една от най-разпознаваемите модни марки в света.

