Как да направим силно първо впечатление на интервю за работа — въпросът за милион долара

Първото впечатление се създава за секунди, казва д-р Али Фенуик

Работата в екип често се оказва предизвикателство, особено когато в един офис се събират различни поколения със свои лични навици, мотивации и стилове. Компаниите, които успяват да разбират хората си и това, което ги движи, постигат по-устойчиви резултати и изграждат екипи, в които служителите се чувстват ценени.

С тази материя се занимава д-р Али Фенуик – популярен създател на съдържание в TikTok, автор на Red Flags, Green Flags и познат като „танцуващия доктор“. Като психолог, работил с глобални компании като Porsche, Philips и Ford, той помага на организациите да изграждат работни среди, които насърчават креативността и иновациите.

Най-категоричен е обаче, когато става въпрос за първото впечатление – момента, който може да реши изхода от всяко интервю за работа.

„Първото впечатление е изключително важно. Казват, че няма втори шанс за първо впечатление. Създава се за секунди и трудно се променя. Помислете как изглеждате, как звучите, как се обличате, какво казвате, дори колко уверено стискате ръка. Не оставяйте това на случайността – бъдете целенасочени“, подчерта той.

Паралелно с това той обясни пред bTV Бизнес Новините, че истинската ангажираност на служителите се постига, когато компаниите разберат какво стои зад техните действия.

„Много е важно да разбираме хората – какво ги движи, какво ги мотивира – като начин да извлечем най-доброто от тях не само за компанията, но и за самите тях“, обясни експертът.

Той допълни и че днес мотивацията не се изчерпва с пари.

„Днес мотивацията не се изчерпва само с пари – хората искат да принадлежат, да се чувстват ценени, да виждат напредък и резултат“, уточни д-р Фенуик.

Когато компаниите успяват да свържат работата със силните страни и вътрешните желания на служителя, резултатите са много по-устойчиви.

„Често компаниите търсят служител, който умеe всичко – сравнявам това с търсенето на овца с пет крака. Понякога трябва да вземем овцата с три крака и да позволим на служителя сам да развие четвъртия – това повишава ангажираността, мотивацията и чувството за принадлежност“, допълни той.

Според него динамиката в екипа е решаваща, защото бизнес средата се променя бързо и изисква реакция почти в реално време.

„Днес всичко е екипна работа. Светът се променя толкова бързо, че трябва да реагираме на средата почти мигновено, а това става най-успешно в колаборативни екипи“, каза още Фенуик

Тази промяна влияе пряко и върху представата за лидерите.

„За мен лидер е човек, който може да създаде бъдеще – достатъчно интересно, за да накара другите да искат да го създават заедно с него“, обясни той. И подчерта, че лидерството е умение, не вродена черта.

„Мисля, че лидерството се учи… Има качества, които се развиват – умения за слушане, комуникация, визия. Можем да изграждаме лидери – това е факт“, каза психологът.

Темата за поколенията също е част от днешния динамичен свят. Той е категоричен, че клишетата към Gen Z са неоснователни.

„Това е погрешно обобщение. Всяко поколение има различни ценности… Това не ги прави по-малко сериозни, а по-различно мотивирани“, посочи той.

Според него най-ефективната стратегия за работа с много поколения е проста: слушане, диалог и персонализиран подход. Това важи и за първото впечатление – началната точка, от която тръгват отношенията в една организация.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

