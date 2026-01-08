Проучване на ЕК отчита влошаване на икономическите нагласи в България и еврозоната

Индексът на потребителското доверие в България следва общата тенденция на целия ЕС

Последното ежемесечно бизнес проучване на ЕК отчита известно влошаване на индекса на икономическите нагласи (ESI) в Европейски съюз и еврозоната през декември 2025 г., съответно до 96,8 и 96,7 пункта, спрямо 96,9 и 97,1 пункта през ноември, когато бяха достигнати 2,5-годишни върхове. Икономическото доверие в България обаче се влоши за четвърти пореден месец, достигайки в края на 2025 г. ниво от 100,5 пункта (от 101,5 пункта през ноември), достигайки най-ниско ниво от октомври 2022 г. насам.



Известното влошаване в рамките на ЕС и еврозоната се дължи в най-голяма степен на спад на доверието в търговията на дребно, при подобрение в индустриалния сектори и стабилизация в сферата на услугите и строителството.

Сред най-големите икономики в ЕС, индикаторът ESI се понижи най-силно в Германия (с 1,1 пункта), Франция (с 0,9%), Италия (с 0,6%) и Испания (с 0,5%), но се подобри в Полша (с 1,1%) и Нидерландия (с 0,5 пункта).



В същото време показателят за потребителското доверие в ЕС се понижи слабо през декември до -12,5 от -12,4 пункта, а в еврозоната - до -13,1 от -12,8 пункта месец по-рано.



Индикаторът на очакванията за заетостта (EEI) пък се понижи през декември в рамките на целия ЕС до 97,9 от 98,8 пункта, а в еврозоната - до 96,8 от 97,7 пункта.



В същото време очакванията за продажните цени се повишиха в сектора на услугите и строителството, докато се понижиха в търговията на дребно и остана непроменени в промишлената сфера, но като цяло остават над средните дългосрочни нива и за четирите бизнес сектори.



Индексът на икономическите нагласи в България, определян от проучването на ЕК, също се понижи през декември, при това с 1 пункт, достигайки 100,5 пункта - най-ниско ниво от октомври 2022 г.

Според проучването на ЕК, има подобрение на бизнес нагласите в българската промишленост (повишение на съответния индикатор до +1,1 от -1,0 пункт), но влошаване в сектора на услугите (до 7,4 от 10,3 пункта), търговията на дребно (до 13,9 от 15,6 пункта) и в строителството (до 0,5 от 2,2 пункта).



Индексът на потребителското доверие в България последва общата тенденция на влошаване в рамките на целия ЕС, като се понижи в края на 2025 г. до -26,8 от -2,35 пункта през ноември, предаде БНР.



Индикаторът на очакванията за заетостта (EEI) в нашата страна се понижи през декември до 107,4 от 110,8 пункта месец по-рано.



Въведеният преди време показател на Европейската комисия за икономическа несигурност се понижи в ЕС през декември до 18,0 от 18,4 пункта, а в рамките на еврозоната - до 18,4 от 18,9 пункта през ноември.



Показателят на ЕК за икономическа несигурност в България обаче нарасна рязко през декември до 7,8 пункта от 4,1 пункта месец по-рано.

