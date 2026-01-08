Американските петролни компании искат гаранции от Вашингтон, преди да инвестират във Венецуела

Американски представители проведоха важни разговори с висши ръководители на енергийни компании в Маями

Американските петролни компании искат „сериозни гаранции“ от Вашингтон, преди да инвестират значителни средства във Венецуела. Това става след като президентът Доналд Тръмп ги призова да подкрепят опитите му за преструктуриране на глобалните енергийни пазари, съобщава "Файненшъл таймс", цитира БНР.

Снимка: iStock

Американски представители проведоха важни разговори с висши ръководители на енергийни компании в Маями в сряда, докато Тръмп демонстрира твърда позиция на световния петролен пазар, като пое контрола върху венецуелския петролен сектор и нареди на американските специални сили да задържат руски танкер в Северния Атлантик.

Президентът също така свика среща с топ мениджъри на някои от най-големите енергийни компании в страната в Белия дом в петък. На тази среща се очаква ръководителите да настояват за надеждни правни и финансови гаранции, преди да отделят капитал за Венецуела, според източници, запознати с плановете им.

По-рано тази седмица Тръмп заяви, че американските петролни компании „могат да възстановят позициите си чрез приходи, ако инвестират във Венецуела“, но някои ръководители остават предпазливи и смятат, че водената от президента политика е твърде хаотична.

„Никой не иска да се ангажира, когато един случаен туит може да промени цялата външна политика на страната“, коментира пред "Файненшъл таймс" инвеститор на частен капитал, специализиран в енергетиката. Американските компании обмислят внимателно как да реагират на призива на Тръмп и настояват за ясни гаранции, преди да предприемат големи инвестиции във Венецуела.

